New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, eşi Rama Duwaji ile birlikte resmi konut Gracie Mansion'a taşındı. Taşınmanın ardından ABD basınına konuşan Mamdani, Manhattan'daki bu konutta bazı değişiklikliklere gidileceğini belirterek banyolara taharet musluğu taktıracağını söyledi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani 12 Ocak’ta eşi Rama Duwaji ile birlikte resmi konut Gracie Mansion'a taşındı. 1799’da inşa edilen bu konut, 1942'den bu yana New York belediye başkanlarının resmi ikametgâhı olarak kullanılıyor.

Resmi konuta taşınan Mamdaniden dikkat çeken karar! İlk o değişikliği yapacak

BANYOLARDA O DEĞİŞİKLİĞİ YAPACAK

Taşınmanın ardından açıklamalarda bulunan New York Belediye Başkanı, konutta bazı değişiklikler yapacaklarını belirterek, banyolara ‘taharet musluğu’ taktıracağını söyledi. Mamdani, bunun hedeflerinden biri olduğunu vurgulayarak "Bunu başarabilecek miyiz göreceğiz." dedi. Öte yandan bir kedi sahiplenmek istediklerini söyleyen Müslüman Belediye Başkanı, bunun için alerji tedavisi gördüğünü de ekledi.

Hayat tarzının tamamen değişmeyeceğini belirten Mamdani, toplu taşıma kullanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. New Yorklular için projelerinden de bahseden Mamdani, uygun fiyatlı konut sorununu ele alacaklarını kaydetti.

