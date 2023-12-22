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    Roma'da deniz kabuğu ve mercandan yapılmış 2300 yıllık mozaik keşfedildi

    Roma'nın Palatine Tepesi'nde yapılan 5 yıllık kazılar sonucunda, M.Ö. 1. veya 2. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen bir oda bulundu. Büyük, dayanıklı ve parlak renkli bir duvar mozaiğine sahip olan ziyafet odası, keşfedilmesiyle birlikte arkeoloji dünyasında büyük ses uyandırdı.

    Roma&#039;da deniz kabuğu ve mercandan yapılmış 2300 yıllık mozaik keşfedildi
    Dünya Haberleri  / CNN

    Yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen eser, Roma Forumu yakınlarında bulunan ve 2018'den bu yana kazı çalışmaları devam eden büyük bir aristokrat konağının parçası olduğu biliniyor.

    Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, sarmaşıklar, lotus yaprakları, asalar, trompetler, miğferler ve mitolojik deniz canlılarının tasvirlerini içeren mozaik; sedef, deniz kabukları, mercanlar, değerli cam parçaları ve mermer parçaları kullanılarak yapıldığı belirlendi.

    Kazıdan sorumlu Kolezyum Arkeoloji Parkı Başkanı Arkeolog Alfonsina Russo, bu keşfi "eşsiz" kılan şeyin sadece mozaiğin inanılmaz bir şekilde korunması değil, aynı zamanda kazanılan deniz ve kara savaşlarını ve kutlama sahnelerini içeren motiflerin olduğunu söyledi.

    Uzmanların kazı çalışmalarını devam ettirdiği arkeoloji bölgesinde, zengin Romalı senatörün evindeki diğer bölümlerin de keşfedilmesi umuluyor. 

     

    Roma'da deniz kabuğu ve mercandan yapılmış 2300 yıllık mozaik keşfedildi

     

    Roma'da deniz kabuğu ve mercandan yapılmış 2300 yıllık mozaik keşfedildi

    CNN /  - Dünya
    Haberler > Dünya > Roma'da deniz kabuğu ve mercandan yapılmış 2300 yıllık mozaik keşfedildi
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