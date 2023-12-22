Roma'da deniz kabuğu ve mercandan yapılmış 2300 yıllık mozaik keşfedildi

22 Aralık 2023 12:53 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:58

Yaklaşık 2 bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen eser, Roma Forumu yakınlarında bulunan ve 2018'den bu yana kazı çalışmaları devam eden büyük bir aristokrat konağının parçası olduğu biliniyor.

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda, sarmaşıklar, lotus yaprakları, asalar, trompetler, miğferler ve mitolojik deniz canlılarının tasvirlerini içeren mozaik; sedef, deniz kabukları, mercanlar, değerli cam parçaları ve mermer parçaları kullanılarak yapıldığı belirlendi.

Kazıdan sorumlu Kolezyum Arkeoloji Parkı Başkanı Arkeolog Alfonsina Russo, bu keşfi "eşsiz" kılan şeyin sadece mozaiğin inanılmaz bir şekilde korunması değil, aynı zamanda kazanılan deniz ve kara savaşlarını ve kutlama sahnelerini içeren motiflerin olduğunu söyledi.

Uzmanların kazı çalışmalarını devam ettirdiği arkeoloji bölgesinde, zengin Romalı senatörün evindeki diğer bölümlerin de keşfedilmesi umuluyor.