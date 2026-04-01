'Antonov An-26' tipi Rus askeri uçağı Kırım üzerinde düştü. Kazada uçakta bulunan 29 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Rusya’ya ait Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağı, Kırım Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı sırada düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakla 31 Mart günü Moskova saatiyle 18.00 sularında bağlantının kesildiği bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Rusya doğum hastanesini vurdu! Yenidoğan bebekler sığınaklara taşındı

UÇAKTAKİ HERKES HAYATINI KAYBETTİ

Planlı bir uçuş gerçekleştiren askeri uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaza ulaşıldı. Yetkililer, olay yerinden alınan ilk bilgilere göre uçakta bulunan 6 mürettebat ve 23 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Toplam 29 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası