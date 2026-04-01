DIŞ HABERLER SERVİSİ
Rus askeri uçağı düştü! 29 kişi hayatını kaybetti
'Antonov An-26' tipi Rus askeri uçağı Kırım üzerinde düştü. Kazada uçakta bulunan 29 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
Rusya'ya ait bir Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağı, Kırım Yarımadası üzerinde uçuş yaparken düşerek 6 mürettebat ve 23 yolcu olmak üzere toplam 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
- Rusya Savunma Bakanlığı, uçakla 31 Mart günü Moskova saatiyle 18.00 sularında bağlantının kesildiğini bildirdi.
- Planlı bir uçuş gerçekleştiren askeri uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaza ulaşıldı.
- Olay yerinden alınan ilk bilgilere göre uçakta bulunan 6 mürettebat ve 23 yolcunun tamamı hayatını kaybetti.
- Toplam 29 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtildi.
- Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Rusya’ya ait Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağı, Kırım Yarımadası üzerinde uçuş yaptığı sırada düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakla 31 Mart günü Moskova saatiyle 18.00 sularında bağlantının kesildiği bildirildi.
UÇAKTAKİ HERKES HAYATINI KAYBETTİ
Planlı bir uçuş gerçekleştiren askeri uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkaza ulaşıldı. Yetkililer, olay yerinden alınan ilk bilgilere göre uçakta bulunan 6 mürettebat ve 23 yolcunun tamamının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Toplam 29 kişinin bulunduğu uçakta kurtulan olmadığı belirtilirken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
