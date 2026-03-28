28 Mart sabahı Odesa’daki Primorskyi bölgesinde bulunan bir doğum hastanesi, Rus füzelerinin hedefi oldu. Henüz dünyaya gözlerini yeni açmış yenidoğan bebekler ve hamile kadınlar, sağlık personelinin yardımıyla sığınaklara taşınarak faciadan son anda kurtuldu.

Rusya, Ukrayna’nın liman kenti Odessa ve sanayi merkezi Kryvyi Rih şehirlerine bomba yağdırdı. Gece boyu süren ağır bombardımanda en az 3 kişi hayatını kaybetti, onlarca sivil yaralandı.

Rus füzeleri ve dronları bir doğum hastanesini, çok katlı konutları ve dev bir sanayi tesisine isabet ederken, her iki şehirde de büyük yangınlar çıktı.

Rusya doğum hastanesini vurdu! Yenidoğan bebekler sığınaklara taşındı

HASTANEDE YANGIN BAŞLADI

Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Serhiy Lysak, Rus güçlerinin Primorskyi bölgesindeki bir doğum hastanesini doğrudan hedef aldığını açıkladı:

"Sağlık personeli ve hastalar sığınaklara inerek faciadan son anda kurtuldu. Kentin yerleşim bölgelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Saldırıda 1'i çocuk 11 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan bir sivil tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı."

KRYVYİ RİH’DE SANAYİ TESİSİNE DRONE AKINI

Kryvyi Rih Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul ise Rus insansız hava araçları, yüzünden iki kişinin öldüğünü duyurdu.

SİVİL ALTYAPI HEDEF TAHTASINDA

Dnipropetrovsk Bölge İdaresi Başkanı Oleksandr Ganzha, Rus ordusunun topçu ve dronlarla düzinelerce ek saldırı düzenlediğini ifade etti.

ZELENSKİY BAE LİDERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede savunma ve güvenlik alanında iş birliği kararı çıktı.

Zelenskiy, BAE'deki Ukrayna ekibinin çalışmalarına destek veren Al Nahyan'a teşekkür etti. Ukrayna lideri, "Dünyanın hiçbir yerinde terör hakim olmamalı" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL PİYASASI MASADA

İki lider, Emirliklerdeki güvenlik durumunu ve İran tarafından düzenlenen saldırıları konuştu. Hürmüz Boğazı'nın bloke edilmesi ve bu durumun dünya petrol piyasasına etkileri toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu. Zelenskiy, küresel istikrarı sağlamanın tüm devletler için hayati önem taşıdığını belirtti. Görüşmede, enerji güvenliği ve yaşamı koruma stratejileri ele alındı.

UKRAYNA SAVUNMA DENEYİMİNİ ORTAKLARINA SUNUYOR

Zelenskiy, Ukrayna'nın dört yıldır süren savaş nedeniyle savunma konusunda büyük bir uzmanlık kazandığını söyledi. Ukrayna şehirlerinin her gün saldırıya uğradığını hatırlatan lider, "Ukraynalılar, düşman dronlarını ve füzelerini vurma konusunda önemli bir başarı elde eden savunma sistemi geliştirdi" yorumunda bulundu.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Toplantı sonunda Ukrayna ve BAE arasında güvenlik ve savunma alanında iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Zelenskiy, "Birlikte çalışmaya hazırız" mesajı verdi. Anlaşmanın teknik detaylarını ve uygulama planlarını her iki ülkenin uzman ekipleri sonlandıracak.

