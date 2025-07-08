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Rusya, Batı yaptırımlarını deliyor! Altın ve kripto ile finansal değişim...

Kaynak: Dış Haberler
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Rusya, Batı yaptırımlarını deliyor! Altın ve kripto ile finansal değişim...
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya, uluslararası ödemelerde netting, altın ve kripto para gibi alternatif yöntemlerle yaptırımlara karşı çözüm buldu. Ayrıca, kripto para işlemlerini izlemek için “Şeffaf Blokzincir” sistemi geliştiriliyor ve yıl sonunda kullanıma açılacak.

Rusya’nın finansal denetim kurumu başkanı Yuri Chikhanchin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Rus şirketlerinin uluslararası ödemelerde netting, altın ve kripto para gibi alternatif yöntemleri başarıyla kullandığını bildirdi.

Rusya, Batı yaptırımlarını deliyor! Altın ve kripto ile finansal değişim... - 1. Resim

FİNANSAL YAPTIRIMLARI DELME PLANI

Chikhanchin, netting yönteminin, bankaların ihracat ve ithalat ödemelerini doğrulanmış aracılar üzerinden yöneterek işlemleri merkezi olarak dengelediğini ve tarafların alacaklarını garanti altına aldığını açıkladı.

Yahoo Finance'dan edinilen bilgilere göre, Chikhanchin, “Sınır ötesi finansal akışlarda odak noktamız biraz değişti; şimdi Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve daha geniş Asya bölgesine yöneldik” dedi.

Altın ve kripto paranın aktif olarak kullanıldığını belirten Chikhanchin, “Şimdi netting ve takas işlemleri de ortaya çıktı ve bunları incelemekteyiz,” ifadelerini kullandı.

Rusya, Batı yaptırımlarını deliyor! Altın ve kripto ile finansal değişim... - 2. Resim

RUS ŞİRKETLER ALTERNATİF ÖDEMELERDE UZMANLAŞTI MI?

Kremlin’in resmi internet sitesinde yayınlanan görüşme metnine göre, Putin netting’in nasıl işlediğini merak etti ve denetim kurumunun bu ödemeleri takip edip etmediğini sordu. Chikhanchin, “Netting, ihracatçının, ithalatçının ihracat gelirlerini kullanmasına izin vermesidir. İhracatçı parayı ülkeye getirmek yerine, ithalatçı bu parayla önceden mal getirir ve ödeme ülke içinde yapılır” diye açıkladı.

Altının da sınır ötesi işlemlerde kullanıldığını belirten Chikhanchin, altın ticaretinde mevcut düzenlemelerin gevşek olduğunu ve bunun yerel ile uluslararası altın fiyatları arasında arbitraj fırsatlarına yol açtığını söyledi. Maliye Bakanlığı, son dönemde altının birçok yasa dışı işlemde dolar ve euro yerine geçtiğini belirterek, ülkeden çıkarılabilecek altın miktarına 10 bin dolar sınırı getirilmesini talep etmişti.

Chikhanchin ayrıca, denetim kurumu, merkez bankası ve Rusya’nın ikinci büyük bankası VTB tarafından geliştirilen ve kripto para işlemlerinin düzenleyiciler ve bankalar tarafından izlenmesini sağlayacak “Şeffaf Blokzincir” sistemine değindi. Yeni sistemin yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Kaynak: Dış Haberler

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