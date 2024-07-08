Rusya Kiev'i füzelerle vurdu çocuk hastanesi ağır hasar aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e füzeli saldırı düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada birçok bölgenin vurulduğunu aktaran Zelenskiy, çocuk hastanesinin de ağır yara aldığını belirtti. Rusya'nın saldırısında can kaybının 20'ye yaklaştığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Kiev bir kez daha vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kiev, Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerini füzeyle vurduğunu duyurdu.

Saldırıların yapıldığı bölgelere acil servis görevlileri sevk edilirken, füzeli saldırıda zarar gören yerlerden birinin de çocuk hastanesi olduğu ifade edildi.

RUSYA'NIN FÜZE SALDIRISINDA ÇOCUK HASTANESİ HASAR GÖRDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

20'YE YAKIN ÖLÜ VAR

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Popko, başkentteki saldırıda en 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.​​​​​​​

Öte yandan Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 31 kişinin yaralandığını ifade etti.