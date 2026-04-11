ABD ile Rusya ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerde varılan karar gereği Moskova ile Kiev arasında 350 esir askerin değişimi gerçekleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla gerçekleştirilen operasyonda toplam 350 esirin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını duyurdu.

Kremlin destekli mesajlaşma platformu MAX üzerinden yapılan açıklamaya göre, 11 Nisan Cumartesi günü saat 14:44 (UTC+3) itibarıyla takas süreci tamamlandı. Açıklamada, "11 Nisan'da yürütülen müzakereler neticesinde, Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan 175 Rus askeri geri getirildi. Buna karşılık olarak Ukrayna silahlı kuvvetlerine mensup 175 savaş esiri teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL'DAKİ SÜREÇTE DE ESİR TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 16 Mayıs 2025'te yapılan müzakerelerde iki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" kapsamlı esir takasının yapılması ve olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı sunulmasının ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Taraflar, 2 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yine İstanbul'da yapılan Temmuz 2025'teki görüşmelerde 1200 kişilik bir takas daha yapılması ve 3 yıldan uzun süredir esir olarak tutulan kişilerin serbest bırakılması gibi hususlarda anlaşmıştı.

