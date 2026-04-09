Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Rusya lideri Putin, Paskalya bayramı nedeniyle Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti. 11 Nisan saat 06.00'da başlayacak ateşkes, 12 Nisan sonuna kadar geçerli olacak.
- Rusya, Paskalya bayramını gerekçe göstererek tek taraflı ve geçici ateşkes kararı aldı.
- Ateşkes 11 Nisan sabahı saat 06.00'dan 12 Nisan gece yarısına kadar sürecek.
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için ateşkes sağlanması gerektiğini belirtmişti.
- Zelenskiy, Rusya saldırılarını durdurursa Ukrayna'nın da aynı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu ifade etmişti.
- Zelenskiy, ateşkesin anlaşmalar için doğru ön koşulları sağlayabileceğini belirtmişti.
Rusya-Ukrayna savaşında dini bayram nedeniyle sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya bayramını gerekçe göstererek tek taraflı ve geçici bir ateşkes kararı aldı.
Resmi açıklamaya göre, 11 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla namlular susacak. Ateşkes 12 Nisan gece yarısına kadar devam edecek.
ZELENSKİY ATEŞKES ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için önce ateşkesin sağlanması gerektiğine işaret etmiş Rusya'ya yönelik ateşkes çağrısını yinelemişti.
Zelenskiy, "Ruslar saldırılarını durdurursa, biz de aynı şekilde karşılık vermeye hazırız. Ateşkesin, anlaşmalar için doğru ön koşulları sağlayabileceği herkes için açıktır." ifadesini kullanmıştı.