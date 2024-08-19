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Rusya'da petrokimya tesisinde patlama! Yangın çıktı, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rusya’nın Başkurdistan bölgesindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıkarken, tesisteki üretimi etkilemediği belirtildi.

Rusya’nın Başkurdistan bölgesindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Rusya’nın Başkurdistan bölgesinde bulunan Sterlitamak adlı petrokimya tesisindeki boru hattında patlama oldu.

YARALILAR VAR

Patlama sonrası boru hattında yangın çıkarken, olayda 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

ÜRETİMİ ETKİLEMEDİ

Patlamanın tesisteki üretimi etkilemediği ifade edildi.

Moskova'nın bin 500 kilometre doğusunda bulunan tesis, benzin ve jet yakıtı için yüksek oktanlı katkı maddeleri üretiyor.

Rusya'da petrokimya tesisinde patlama! Yangın çıktı, yaralılar var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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