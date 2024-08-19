Rusya'da petrokimya tesisinde patlama! Yangın çıktı, yaralılar var

Rusya’nın Başkurdistan bölgesindeki petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Patlamanın ardından bölgede yangın çıkarken, tesisteki üretimi etkilemediği belirtildi.

Rusya’nın Başkurdistan bölgesindeki petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Rusya’nın Başkurdistan bölgesinde bulunan Sterlitamak adlı petrokimya tesisindeki boru hattında patlama oldu.

YARALILAR VAR

Patlama sonrası boru hattında yangın çıkarken, olayda 3 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

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ÜRETİMİ ETKİLEMEDİ

Patlamanın tesisteki üretimi etkilemediği ifade edildi.

Moskova'nın bin 500 kilometre doğusunda bulunan tesis, benzin ve jet yakıtı için yüksek oktanlı katkı maddeleri üretiyor.