Rusya’da Ukrayna’daki savaşa karşı çıkan Yabloko Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maxim Kruglov, “Rus ordusu hakkında yalan bilgi yaymak” suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’da Ukrayna’daki savaşa karşı açıklamalarıyla bilinen Yabloko Partisi Lider Yardımcısı Maxim Kruglov hakkında karar çıktı. Kruglov, “Rus ordusu hakkında yalan bilgi yaymak” suçlamasıyla yargılandığı davada 7 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Aynı zamanda Moskova şehir meclisinin eski üyesi olan Kruglov, 2022 yılında sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşım nedeniyle geçen yıl ekim ayında gözaltına alınmıştı.

Mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Kruglov, davanın yetkililerin kendileriyle aynı görüşte olmayan kişilere yönelik tutumunu gösterdiğini savundu.

"RUSYA BİR GÜN BARIŞÇIL BİR ÜLKE OLACAK"

Rus savcıların, paylaşımların “siyasi nefret” nedeniyle yapıldığı yönündeki suçlamalarını kabul etmeyen Kruglov, siyasi çalışmalarının Rusya’daki hayat koşullarını iyileştirmeye yönelik olduğunu söyledi. Savaşa karşı olduğunu dile getiren Kruglov, “Rusya bir gün barışçıl bir ülke olacak. Rusya, komşularının korktuğu değil, saygı duyduğu bir ülke haline gelecek” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLAR DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ

Kruglov’un davasında delil olarak gösterilen paylaşımlardan birinin, Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki can kayıplarına ilişkin Birleşmiş Milletler verilerine dayandığı belirtildi. Diğer paylaşımın ise savaşın başlamasının ardından Mart 2022’de Kiev yakınlarındaki Bucha bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili olduğu kaydedildi.

Ukrayna ve Batılı ülkeler, Bucha’da Rus güçlerinin sivilleri öldürdüğünü öne sürerken, Moskova yönetimi ise olayların kurgulandığını savunuyor.

YABLOKO’DAN KARARA TEPKİ

Yabloko Partisi lideri Nikolai Rybakov, mahkeme kararını “adaletsiz” olarak nitelendirdi. Rybakov, “Eğer insanlar bu tür cezaların kabul edilebilir olduğunu düşünürse, oy kullanmanın ya da Yabloko dışındaki partileri desteklemenin de bir anlamı kalmaz” dedi.

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