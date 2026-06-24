MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hantavirüs salgını için Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama geldi. DSÖ, yeni vaka görülmemesi halinde salgının 2 Temmuz’da sona ermiş kabul edileceğini duyurdu.

1 Nisan'da Arjantin'den hareket eden MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan 'hantavirüs' uluslararası alarm verilmesine neden oldu. Gemiden kaynaklanan salgında 12 doğrulanmış, 1 olası vaka tespit edildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın kapsamında 33 ülke ve bölgede 650’den fazla kişinin temaslı olarak belirlendiğini ve sağlık yetkilileri tarafından takip edildiğini açıkladı.

2 TEMMUZ'DA RESMEN SONA ERECEK

Ghebreyesus, “54 kişi dışında tüm temaslılar karantina sürelerini tamamladı. Kalan kişilerin de 2 Temmuz’a kadar süreci tamamlaması bekleniyor. Eğer bu tarihe kadar yeni vaka bildirilmezse salgının sona erdiğini değerlendireceğiz” dedi.

BİLİM ADAMLARININ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

AFP'nin haberine göre DSÖ, salgının sona ermesinin ardından virüsle ilgili araştırmaların devam edeceğini bildirdi.

Gemiden alınan çevresel örnekler üzerinde çalışmalar yürütülürken, virüse maruz kalan kişiler incelenerek hastalığın nasıl geliştiği araştırılıyor.

DSÖ ayrıca virüs örneğinin İsviçre’de bulunan BioHub merkezine gönderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu örneklerin gelecekteki salgınlara karşı tanı yöntemleri, tedaviler ve aşı geliştirme çalışmalarında kullanılacağı belirtildi.

HANTAVİRÜS İÇİN AŞI BULUNMUYOR

Kemirgenler aracılığıyla yayılan hantavirüs, nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen bir virüs olarak biliniyor. Hastalığa karşı henüz onaylanmış bir aşı veya özel tedavi yöntemi bulunmuyor.

MV Hondius gemisindeki salgına neden olan Andes türü hantavirüsün ise insandan insana bulaşabilen tek hantavirüs türü olduğu ifade edildi.

Öte yandan dünyanın en izole yerleşimlerinden biri olan Tristan da Cunha Adası’nda da salgın tehdidinin sona ermesi nedeniyle kutlama yapıldı. Nüfusu yaklaşık 220 olan adada, gemiden inen bir kişinin hastalanmasının ardından İngiliz ordusuna bağlı özel bir ekip bölgeye gönderilmişti.

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