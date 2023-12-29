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    Rusya'dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısı

    Rusya'nın, Kiev, Dinyeper, Lviv ve Zaporijya şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda, şehirlere balistik füzelerin atıldığı bildiriliyor.

    Rusya&#039;dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısı
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Rusya, Kiev, Dinyeper, Lviv ve Zaporijya şehirlerine geniş kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda Rusya'nın İHA, balistik ve seyir füzelerini kullandığı bildirildi.

    Kiev'deki hava saldırısında 5 kişi yaralanırken, sığınak olarak kullanılan metro istasyonu da saldırıdan etkilendi ve hasar gördü. Harkov'a yapılan saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti.

    LAVROV'DAN SAVAŞA DAİR AÇIKLAMA 

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rus haber ajansı Tass'a verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinerek, "Ukrayna ordusunun sahada başarısız olduğunu ancak buna rağmen Batılı ülkelerin, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam ettiğini" söyledi.

    Lavrov, "Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetiminde barışı sağlama iradesi olmadığını görüyoruz. Yönetim temsilcileri, savaş bakımından düşünüyor ve agresif söylemler kullanıyor. Çatışmaların durdurulması söz konusu değil. Zelenskiy'nin 30 Eylül 2022'de imzaladığı Rus yönetimiyle müzakere yasağı geçerliliğini sürdürüyor" diye konuştu. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    RusyaKiev
    Haberler > Dünya > Rusya'dan Kiev ve birçok şehre hava saldırısı
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