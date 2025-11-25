Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus ve Türkiye’nin Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde arabulucu rol üstlenebileceğini söyledi.

Moskova’da kameraların karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus’un arabulucu olarak yapıcı bir rol üstlenebileceğini söyledi.

Lavrov, İstanbul platformunun çöküşünden Rusya’nın değil, Ukrayna yönetiminin sorumlu olduğunu hatırlatarak Ankara’ya açık kapı bıraktı.

"AVRUPA BU FIRSATI HEBA ETTİ"

Lavrov, Avrupa ülkelerine sert sözlerle yüklendi. Basın toplantısında şu değerlendirmeleri yaptı:

Avrupa’nın Ukrayna’da 2014’ten beri yürüttüğü tüm girişimlerin "başarısızlıkla" sonuçlandığını söyledi. Avrupa’nın Nazizm ve ırkçılığı teşvik ederek krizi derinleştirdiğini öne sürdü.

Çözüm sürecine katılmak isteyen Avrupa’nın "önüne fırsat geldiğini fakat bu fırsatı kaçırdığını" ifade etti.

Fransa ve Almanya’nın arabulucu olmasının artık “mümkün olmadığını” söyleyerek Batı başkentlerini tamamen dışarıda bıraktı.

ABD’NİN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ, AVRUPA SONUCU BOZUYOR"

Lavrov, ABD ile temaslara ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi:

Rusya’ya Trump’ın 28 maddelik planının gayri resmi kanallardan ulaştığını, Moskova’nın belirli ifadeleri tartışmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD’den, Avrupa ve Ukrayna ile uyumlu bir güncellenmiş planın gelmesini beklediklerini söyledi.

Washington’un süreçte inisiyatif aldığını, bunu Moskova’nın "takdir ettiğini" dile getirdi.

Aynı gün Zelenskiy de ABD ve Avrupa ile barış görüşmelerinde “ilerleme kaydedildiğini” söylemişti.

"EKONOMİK ÇÖKÜŞÜ GİZLEMEK İÇİN UKRAYNA’YI KULLANIYORLAR"

Lavrov, Avrupalı siyasetçilerin, ülkelerindeki ekonomik sıkıntıları perdelemek için Ukrayna dosyasını “sürekli bir propaganda aracına çevirdiğini” savundu.

Avrupa’nın Alaska’da elde edilen anlaşmaları bozmak için sızıntılar ve manipülatif haberlerle süreci sabote ettiğini söyledi.

Rusya’nın ABD’yi müzakere sürecinde aceleye getirmediğini söyleyen Lavrov, resmi anlaşmalar yapılmadan bilgi sızdırmayan profesyonel bir diplomasi yürüttüklerini ifade etti.

Kiev’in Moskova’nın önerdiği üç çalışma grubuna hala cevap vermediğini paylaştı.

