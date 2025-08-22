Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Rusya'nın 'nükleer kara kutusu' Sarov! Putin 'kapalı şehri' ziyaret etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer silahlarının merkezi olan Sarov'u ziyaret etti. Sarov, Rusya'nın nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Putin, kısıtlı erişime sahip kapalı şehir Sarov'a en son 2023'te ziyarette bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerinin bulunduğu “kapalı şehir” Sarov’a gittiği bildirildi.

Rus devlet haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, Putin’in, Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov şehrine gittiği belirtildi.

Rusya'nın 'nükleer kara kutusu' Sarov! Putin 'kapalı şehri' ziyaret etti - 1. Resim

NÜKLEER GÜCÜN MERKEZİ: SAROV

Kısıtlı erişime sahip kapalı şehir Sarov, Rusya Federal Nükleer Merkezi’nin yanı sıra ülkenin önde gelen nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Rusya Federal Nükleer Merkezi, ülkenin nükleer silah cephaneliğinin modernize edilmesinin yanı sıra güvenilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyor.

SON ZİYARET 2023'TEYDİ

Putin, Sarov’u son olarak Ekim 2023’te ziyaret etmişti.

