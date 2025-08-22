Rusya'nın 'nükleer kara kutusu' Sarov! Putin 'kapalı şehri' ziyaret etti
Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin nükleer silahlarının merkezi olan Sarov'u ziyaret etti. Sarov, Rusya'nın nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Putin, kısıtlı erişime sahip kapalı şehir Sarov'a en son 2023'te ziyarette bulunmuştu.
Rus devlet haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, Putin’in, Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki kapalı şehir olarak bilinen Sarov şehrine gittiği belirtildi.
NÜKLEER GÜCÜN MERKEZİ: SAROV
Kısıtlı erişime sahip kapalı şehir Sarov, Rusya Federal Nükleer Merkezi’nin yanı sıra ülkenin önde gelen nükleer silah araştırma ve geliştirme merkezlerine ev sahipliği yapıyor.
Rusya Federal Nükleer Merkezi, ülkenin nükleer silah cephaneliğinin modernize edilmesinin yanı sıra güvenilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyor.
SON ZİYARET 2023'TEYDİ
Putin, Sarov’u son olarak Ekim 2023’te ziyaret etmişti.
