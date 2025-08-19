Rusya'yı zirve de durdurmadı! Ukrayna'da kritik konumdaki şehre bomba yağdı

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin Alaska eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki savaşı görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tarihi zirve durdurmadı. Rus ordusunun Ukrayna'daki son saldırılarında sivil yerleşim alanları hedef alındı.

KOSTİANTYNİVKA ŞEHRİNE HAVA SALDIRISI

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Kostiantynivka kentine hava saldırısı düzenledi.

RUSYA, ÇOK KATLI BİNAYI VURDU

Yerleşim alanına isabet eden Rus saldırısında çok katlı bir bina ağır hasar gördü. Saldırının ardından bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri, yangını kontrol altına alarak binada mahsur kalan sivilleri kurtardı.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

ABD Başkanı Trump ve Rus lider Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde 3 saate yakın görüşmüştü. Liderler, zirve sonrası açıklama yapmıştı. Putin, "Müzakerelerimiz karşılıklı anlayış içerisinde gerçekleştirildi." demiş, Trump ise, "Ukrayna konusunda henüz anlaşma yok, anlaşma olana kadar da 'anlaştık' diyemeyeceğiz. NATO ve Zelenskiy'i arayacağım. Bir sonraki sefer Putin ile Moskova'da görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

WASHİNGTON GÖRÜŞMELERİ

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı. Bunun üzerine AB Konseyi Başkanı Costa, durum değerlendirmesi yapmak için AB liderlerini video konferans yöntemiyle bir araya getirmişti.