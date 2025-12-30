Güney Galler’de yaşayan 32 yaşındaki Zoe Plumley, yaşadığı şiddetli ağrıların yorgunluk ve soğuk algınlığı kaynaklı olduğunu düşündü. Ancak kısa süre içinde yürüyemez hale gelen genç anneye, hayatını kökten değiştiren 'romatoid artrit' teşhisi konuldu.

Güney Galler’de yeni doğum yapan Zoe Plumley, şiddetli vücut ağrısını yorgunluk ve soğuk algınlığına bağladı. Bir gün yolda yürürken bebek arabasını itemediğini fark eden kadın, ertesi sabah uyandığında hareket edemez hale geldi.

"SANKİ TAŞA DÖNÜŞMÜŞTÜM"

Bir ağrı kesici kutusunu bile açamadığını anlatan Zoe, “Vücudum bükülmüyordu. Sanki taşa dönüşmüştüm” şeklinde konuştu. Bununla birlikte vücudunun giderek ödem topladığını söyleyen kadın, nefes almakta zorluk çekiyordu. Ağrıları daha da şiddetlenen genç anne, eşinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil servise yatırılan Zoe'ya zatürre teşhisi konularak morfin verildi ve eve gönderildi.

Ancak aile hekimi, yeni anneye çeşitli tetkikler yapılması ve romatoloji bölümüne görünmesi konusunda ısrarcı oldu. Yapılan tahlil ve tetkiklerde kadın romatoid artrit teşhisi konuldu.

Romatoid artrit, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla vücudun kendi eklemlerine saldırmasıyla ortaya çıkan, kronik ve iltihaplı bir otoimmün hastalık olarak biliniyor. En sık el, ayak, bilek ve dizlerde görülerek; ağrı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığına yol açıyor.

“BAŞPARMAĞIMDAKİ DOKU TAMAMEN YOK OLDU”

Şubat ayında tedaviye başlayan Plumley, hastalığın agresif seyrettiğini belirterek, “Başparmağımdaki eklemi kaybettim, doku tamamen yok oldu” dedi. Günlük hayatında koltuk değnekleri ve bilek atelleri kullanmak zorunda kalan genç anne, “Bunu kabullenmek zaman aldı. Eski benliğimin yok olduğunu fark ettim” sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar nedeniyle sık sık hastalandığını söyleyen Plumley, “Hafif bir soğuk algınlığı bile beni yatağa düşürebiliyor” dedi. İşini bırakmak zorunda kalan Plumley’e, uzun süredir eşi bakıyor.

Tüm zorluklara rağmen mücadelesini sürdüren Plumley, görünmeyen engellere dikkat çekerek, “İnsanlar engelliliğin sadece tekerlekli sandalye olduğunu sanıyor. ‘İyi göründüğüm’ için engelli kartımı sorgulayanlar oldu” dedi. Yaşadıklarına rağmen yoluna devam etmeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

