Almanya, tarihi bir figürü anacak hem de koleksiyonerleri heyecanlandıracak bir adım attı. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin kurucusu kabul edilen ilk Şansölye Konrad Adenauer için özel 2 euroluk hatıra parası basıldı.

Berlin, Almanya’nın yakın tarihine damga vuran büyük bir ismi onurlandırmak için somut bir adım attı. Alman hükümeti, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin ilk Şansölyesi Konrad Adenauer (1876–1967) anısına, özel bir 2 euroluk (yaklaşık 100 TL) hatıra parası bastı. Şansölye Friedrich Merz, bugün yaptığı basın toplantısında gümüş hatıra parayı tanıttı.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL

"Konrad Adenauer" başlıklı bu özel para, aynı zamanda Adenauer’in 150. doğum gününün kutlanacağı yıla denk geldi.

Sadece 30 milyon adet basılacak: Şansölye Konrad Adenauer’e özel 2 euro!

Bununla birlikte yeni hatıra para, Almanya'nın ünlü "Birlik, Adalet ve Özgürlük" (Einigkeit und Recht und Freiheit) serisinin ikinci parçası oldu. Seri, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin tarihini eylemleriyle şekillendirmiş önemli politikacıları her yıl anmaya devam edecek.

TASARIMDA HANGİ DETAYLAR VAR?

Alman sanatçı Marianne Dietz imzası taşıyan madeni paranın tura kısmı, Adenauer'in üç farklı portresinden birini merkezine alıyor. Portrenin etrafında, Adenauer’in adı ile doğum ve ölüm tarihleri yer alıyor.Paranın yazı kısmında ise Almanya'nın kodu olan "D" ve basım yılı "2026" bulunuyor. Ayrıca, ülkedeki farklı darphaneleri temsilen "A," "D," "F," "G," veya "J" işaretleri de madeni paralarda yer alıyor.

Tıpkı standart Alman 2 eurolarında olduğu gibi, madeni paranın kenarında "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" (Birlik ve Adalet ve Özgürlük) yazısı ve stilize edilmiş bir Federal kartal motifi yer alıyor.

SADECE 30 MİLYON ADET BASILACAK

Sadece 30 milyon adet basılacak: Şansölye Konrad Adenauer’e özel 2 euro!



Koleksiyonerler için büyük önem taşıyan bu hatıra parası, sınırlı sayıda piyasaya sürülecek. Toplamda sadece 30 milyon adet basılacağı açıklanan madeni para, tüm euro bölgesi ülkelerinde yasal olarak ödeme aracı olarak kabul edilecek.

