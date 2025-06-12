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Sadece bakana soru sormak istemişti! Senatör ters kelepçeyle dışarı çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e soru sormaya çalışan Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla'yı yere yatırarak ters kelepçeledi.

Tüm dünyaya demokrasi, özgürlük ve adalet pazarlayan ABD'den çarpıcı bir örnek geldi. Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e Los Angeles'taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca ortalık karıştı. Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi.

DEMOKRAT SENATÖRE SORU SORMASINA İZİN VERMEDİLER

Çevredekileri tarafından çekilen görüntülerde, Padilla'nın güvenlik görevlisi tarafından odana çıkması için ittirildiği sırada "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" dediği ve ardından, "Çekin ellerinizi" dediği duyuldu. Daha sonra Padilla'nın yüzüstü yere yatırılarak ellerinin kelepçelendiği görüldü.

TERS KELEPÇE TEPKİ ÇEKTİ

Her iki partiden milletvekilleri Padilla'ya yönelik müdahaleyi eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Kongre Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Senatör Padilla'ya yönelik müdahaleyi "yanlış" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.
Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınayarak, "Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir ABD senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var" dedi.

"GİZLİ SERVİS, ONUN BİR SALDIRGAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ"

Olayın ardından İç Güvenlik Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Senatör Padilla saygısız bir siyasi tiyatroyu tercih etmiş ve kendisini tanıtmadan ya da Senato güvenlik rozetini takmadan basın toplantısını yarıda keserek Bakan Noem'e doğru hamle yapmıştır. Bay Padilla'ya defalarca geri çekilmesi söylendi ve memurların tekrarlanan komutlarına uymadı. Gizli Servis, onun bir saldırgan olduğunu düşündü ve memurlar uygun şekilde hareket etti. Bakan Noem daha sonra Senatör Padilla ile bir araya gelerek 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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