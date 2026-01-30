Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetiminin terör örgütü YPG ile ateşkeste anlaştığını duyurdu. Suriye'den yapılan açıklamada, kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesini, istikrarın güçlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesini içerdiği kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

