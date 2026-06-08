Ermenistan’da gerçekleştirilen kritik parlamento seçimlerinde yüzde 49,81 oranında oy alarak sandıktan zaferle çıkan Başbakan Nikol Paşinyan, yeni dönemdeki öncelikli rotasının Türkiye olduğunu duyurdu.

Ermenistan’da hafta sonu gerçekleştirilen kritik parlamento seçimlerinin ardından sandıktan zaferle çıkan Başbakan Nikol Paşinyan ve ekibi, Ankara ile ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini duyurdu.

PAŞİNYAN'DAN ZAFER KONUŞMASINDA TÜRKİYE VURGUSU: "NİHAİ ATILIMI YAPMALIYIZ"

Ermenistan’da yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 49,81'ini alarak sandıktan açık ara birinci çıkan Başbakan Nikol Paşinyan, hem oyunu kullanırken hem de zafer konuşmasında öncelikli rota olarak Türkiye’yi seçti. Basın toplantısında Türk ve Azerbaycan halklarına barış ve bölgesel refah mesajı gönderen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ilişkilerimizde çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor. Türkiye ile sınırların tamamen açılması ve diplomatik ilişkilerin resmen kurulmasını istiyoruz. Ermeni mallarının ihracat ve ithalat süreçleri için Ahılkelek-Kars demir yolunun açılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Azerbaycan ile barış anlaşmasının imzalanması ve Azerbaycan ana karasını Nahçıvan'a bağlayacak olan 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası' (TRIPP) projesine en kısa sürede başlanması gerekiyor. Bu hamle, bölgemizi bir kördüğümden çıkararak küresel bir yol ayrımına dönüştürecektir."

Paşinyan seçim zaferi sonrası Türkiye'yi işaret etti! Dışişleri'nden açıklama geldi

DIŞİŞLERİ'NDEN PAŞİNYAN'A TEBRİK MESAJI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Ermenistan’da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Seçim sonrası dönemde Ermenistan’ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir." denildi.

BAKAN MİRZOYAN: GÜMRÜKLERDE DOĞRUDAN TİCARET BAŞLADI

Diğer yandan Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da meclis bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, normalleşme sürecinin ekonomik ayağına ilişkin somut veriler paylaştı. Gümrü-Kars demir yolunun yeniden açılması için kurulan çalışma gruplarının yoğun şekilde çalıştığını belirten Mirzoyan, iki ülke arasındaki ticari bağların yasal altyapıya kavuştuğunu aktardı:

"Şu anda Ermenistan ile Türkiye arasında gümrük açısından doğrudan ticaret başlamış durumdadır. Coğrafi operasyonlar halen üçüncü ülkeler üzerinden yürütülüyor olsa da ticari ilişkilerimiz kesintisiz sürüyor. Benim beklentim ve kesin kanaatim, çok yakın bir gelecekte Türkiye ile ilişkilerimizin tam normalleşmesinde somut ve tarihi ilerlemeler kaydedeceğimiz yönündedir."

RUSYA'DAN TEPKİ GELDİ! "BATI'NIN MÜDAHALESİ ALTINDA YAPILDI"

Ermenistan sandıktan çıkan sonuçlarla Batı dünyası ile entegrasyon mesajları verirken, Moskova'dan sürece dair yeni bir uyarı geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yazılı bir açıklama yayınlayarak Erivan’daki seçim sürecini ve Paşinyan yönetimini hedef aldı.

Seçimlerin şeffaf olmadığını öne süren Zaharova şöyle konuştu:

"Ermenistan'daki parlamento seçimleri, muhalefet üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı ve başta Avrupa Birliği olmak üzere Batı'nın doğrudan müdahalesi eşliğinde gerçekleşmiştir. Ermeni yetkililer seçim kampanyası boyunca muhalif güçlere ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik sert bir baskı politikası uygulamıştır. Erivan yönetimi, özgür seçimlerin yapılmasına ilişkin demokratik ilkeleri açıkça ihlal etmiştir. Seçimler, Ermeni toplumunun ne kadar derinden kutuplaştığını ortaya koydu. Tüm vatandaşların görüşleri dikkate alınmadan Ermenistan'ın kalkınma yoluyla ilgili Batı yanlısı kararların alınması, ülkenin bölünmesine ve sosyo-ekonomik bir kargaşaya sürüklenmesine yol açacaktır. Moskova'nın Ermenistan ile ilişkilerindeki rotasını, Erivan yönetiminin bundan sonra atacağı pratik adımlar belirleyecektir."

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