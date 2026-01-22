Suriye ordusunun, 10 Mart mutabakatına uymayan YPG'ye yönelik başlattığı operasyonlar sonucunda önce Deyrizor ardından Rakka terör örgütünden temizlendi. Peki Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, ABD'yi yanına alıp, YPG'nin elindeki bölgeleri nasıl hızlı bir şekilde ele geçirmeyi başardı? Operasyona aşina olan kaynaklar değerlendirdi.

Reuters'e konuşan ve görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan 9 kaynağa göre, Suriye hükümetinin terör örgütü YPG’nin uzun süredir elinde tuttuğu toprakları hızla ele geçirmesi, bu ayın başlarında Şam, Paris ve Irak'ta yapılan birçok önemli toplantıda şekillendi.

Daha önce kamuoyuna açıklanmayan ve anonimlik koşuluyla paylaşılan bu bilgiler, ABD'nin , bir zamanlar müttefiki olan terör örgütü YPG’nin aleyhine, Suriye'nin güç dengesini kökten değiştiren bir operasyonun önünde durmadığını gösterdi .

Kaynaklara göre, bu görüşmeler Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın iki önemli kazanım elde etmesinin yolunu açtı. Bunlardan ilki Suriye topraklarının tamamını tek bir liderlik altında birleştirme sözünü yerine getirmek ve ikinci ise ABD BaşkanI Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti için tercih edilen Suriyeli ortak olmak.

"ŞARA'NIN USTA BİR STRATEJİST OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Suriye hükümetinin operasyonları YPG’nin Suriye'nin kuzeydoğusunda korumayı umduğu özerk bölgeyi fiilen ortadan kaldırdı. Ardından ABD elçisi Tom Barrack ise Washington'ın artık Suriye devletiyle ortaklık kurabileceğini ve YPG için ayrı bir rol sürdürme konusunda hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Konuya ilişkin Reuters’a konuşan Washington'ın Suriye konusundaki tutumuna dair bilgi sahibi bir ABD kaynağı, "Şara'nın usta bir stratejist olduğu anlaşılıyor" dedi.

SURİYE HAFTALAR ÖNCE OPERASYON ÖNERİSİNİ SUNDU

Diğer taraftan ABD, 2015 yılında sözde “DEAŞ’ı Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarmak amacı" iddiası ile kurulan terör örgütü YPG’nin destekçisiydi. Örgüt, daha sonra bu bölgeyi, ayrı sivil ve askeri kurumlara sahip özerk bir bölge kurmak için kullandı.

Ancak 2024'ün sonlarında Şara'nın isyancı güçleri uzun süredir iktidarda olan Beşar Esad'ı devirdi ve YPG kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere Suriye'nin tamamını yeni hükümetin kontrolü altına almayı taahhüt etti.

2025 yılında aylarca süren görüşmelerin çok az ilerleme kaydedilerek geçti. İşte o zaman Suiye hükümetinin operasyonu ivme kazandı. Üç YPG’linin aktardığına göre, 4 Ocak'ta Şam'da Suriyeli yetkililer ve terör örgütü arasında entegrasyon konusunda yapılması planlanan toplantı, bir Suriyeli bakan tarafından aniden sonlandırıldı.

Ertesi gün, Suriye heyeti ABD arabuluculuğunda İsrail ile güvenlik anlaşması görüşmeleri için Paris'e gitti. Suriyeli yetkililer İsrail'i YPG’yi desteklemekle suçladı ve Paris'te, görüşme hakkında bilgi sahibi iki Suriyeli kaynağa göre, İsrailli yetkililere YPG’nin entegrasyonu geciktirme yönündeki teşviklerini durdurmaları çağrısında bulundular.

"SURİYE HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN AYRI BİR MESAJ ALDI"

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan bir başka Suriyeli kaynağa göre, Suriyeli yetkililer orada bulundukları sırada YPG’'nin elindeki bazı bölgeleri geri almak için sınırlı bir operasyon önerdileR ve herhangi bir itirazla karşılaşmadılar.

Reuters’ın bildirdiğine göre, Suriyeli bir yetkili, “Suriye hükümeti, Türkiye'den ayrı bir mesaj aldı; bu mesajda, Kürt sivillerin korunması şartıyla Washington'un YPG’ye karşı bir operasyonu onaylayacağı belirtiliyordu” ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ÇIKARLARINI YPG DEĞİL, ŞARA TEMSİL EDİYOR"

Paris’teki bu toplantıdan iki hafta sonra ise Suriye hükümetinin terör örgütü YPG’ye karşı operasyonu başladı. ABD ise YPG’ye uzun süredir devam eden desteğini geri çektiğine dair sinyaller vermeye başlamıştı; bu bilgiyi bir ABD diplomatı, Suriyeli kaynaklardan biri ve konu hakkında bilgi sahibi olan bir diğer Suriyeli muhatapla paylaştı.

Üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Barrack 17 Ocak'ta YPG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü ve ona ABD'nin çıkarlarının YPG’de değil, Şara'da olduğunu söyledi.

