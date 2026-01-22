Selçuklu Tepekent Barajı’nda su tutulduğunu duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, projenin tamamlandığında 4.706 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. 300 milyon TL yatırımla hazırlanan projenin bölgede ekonomiyi hareketlendirmesi bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, müjdeyi verdi. Konya Selçuklu Tepekent Barajı'nda su tutulduğunu açıklayan Bakan Yumaklı, proje ile Konya’da 4 bin 706 kişiye istihdam sağlanacağını duyurdu.

“4.706 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK”

X hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, şu ifadelere ye verdi:

Konya’nın bereketine bereket katacak Selçuklu Tepekent Barajı’nda su tutuldu. 300 milyon TL yatırımla, 3.300 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacak bu proje 4.706 kişiye istihdam sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.

Selçuklu Tepekent Barajı’nın, bölgedeki tarımsal üretimin artırılmasına ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sağlaması, barajın devreye girmesi ile birlikte yalnızca tarımsal üretim değil bölge ekonomisinin de hareketlenmesi hedefleniyor.

8.8 MİLYAR LİRALIK SİLVAN PROJESİ

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Babakaya iletim tüneli inşaatında incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce de Silvan Projesi tamamlandığında 305 bin kişiye istihdam sağlanacağını duyurmuştu.

17 Nisan'da Silvan Tüneli'nin tünel kazı çalışmasını başlattıklarını hatırlatan Bakan Yumaklı, çalışmaların Dicle havzasının berekete, üretime, emeğe dönüşmesi için gerekli olan yatırımlar olduğunu söylemişti.

