Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke kentinde sivillere yönelik keyfi alıkoymalar yaptığı, bunun da ateşkesi tehdit ettiği uyarısında bulundu. Suriye ordusu ise YPG'nin yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu can kayıpları yaşandığını açıkladı.

Dün akşam ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından terör örgütü YPG, işgali altındaki Haseke kent merkezinde çok sayıda Arap genci alıkoydu.

Alıkonan gençler YPG unsurları tarafından silah zoruyla bilinmeyen bir yere götürüldü.

Öte yandan Suriye Savunma Bakanı Ebu Kasra, terör örgütünün Haseke'deki alıkoymalarına ilişkin Suriye resmi haber ajansı SANA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Kasra, dün yerel saatle 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden bir gün geçmeden YPG'nin "Haseke'de keyfi alıkoymalara başladığını" belirtti.

Alıkoymalara tepki gösteren ve söz konusu sivillerin serbest bırakılmasını isteyen Ebu Kasra, "YPG tarafından Haseke'de onlarca sakininin keyfi olarak alıkonması, ateşkesin tamamını tehdit etmektedir. YPG, bu keyfi alıkoymaları derhal durdurmalı ve tüm tutukluları serbest bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

SURİYE ORDUSU: YPG'NİN YERLEŞTİRDİĞİ PATLAYICILARIN İNFİLAKI SONUCU CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Diğer taraftan, Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin kuzey bölgelerinden çekilmeden önce yerleştirdiği patlayıcıların infilakı sonucu can kayıpları yaşandığını açıkladı. Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması, Suriye resmi ajansı SANA'da yer aldı.

Terör örgütünün, konuşlandığı bazı bölgelerde geçit, tünel ve girişlerinin yanı sıra kaldıkları evlere, ev eşyaları ile araçlara patlayıcı yerleştirdiği; taş ve tuğla görünümlü düzenekler oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, kutsal değerlerin ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret edilerek, camiler ile çok sayıda Kur'an-ı Kerim'in de tuzaklanarak uygunsuz yerlere konulduğu bilgisi verildi.

Yerleştirilen patlayıcı yüklü düzeneklerin infilakı sonucu bazı sivil ve askerlerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

SİVİLLERE "HİÇBİR ŞÜPHELİ CİSİM VE EŞYAYA YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Operasyonlar Müdürlüğü, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep'in doğu kırsalındaki sivillere, "hiçbir şüpheli cisim ve eşyaya yaklaşmamaları, güvenlikleri için durumu derhal yetkililere bildirmeleri" çağrısında bulundu.

Müdürlük vatandaşları ayrıca, "terör örgütünün bulunduğu alanlara ve tünellere kesinlikle girilmemesi" konusunda uyardı.

Bu önlemlerin, terör örgütü YPG'nin geride bıraktığı patlayıcılardan canlarının korunması için alındığı vurgulandı.

Vatandaşlara herhangi bir şüpheli cisme karşı dikkatli olmaları çağrısının tekrar edildiği açıklamada, "durumun güvenli şekilde ele alınması ve herkesin güvenliğinin sağlanması için herhangi bir şüpheli cismi veya uygunsuz yere konmuş eşyanın derhal bildirilmesi ve bölgedeki askeri ve güvenlik birimleriyle iletişime geçilmesi" vurgulandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞGALİNDEKİ TOPRAKLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ SURİYE'NİN KONTROLÜNE GİRDİ

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişleyerek, terör örgütü işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girdi.

Şam yönetimi ile YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.



