Suriye Diyanet Bakanlığı, ülke genelindeki dinî söylem ve faaliyetlerde önemli bir değişime gidildiğini yeni bir genelgeyle ilan etti. Camiler ve diğer dini kurumlarda öncelikli olarak "ılımlı ve birleştirici" bir dil kullanılması zorunlu hale getirildi.

Suriye Diyanet Bakanı Dr. Muhammed Ebu el-Hayr Şükri'nin imzasını taşıyan 212 numaralı bu genelge, 2026 yılının 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda hazırlandı ve tüm din görevlileri ile kurumlar için zorunlu uygulama alanı buldu.

CAMİLERDE ILIMLI VE BİRLEŞTİRİCİ DİL VURGUSU: NEFRET SÖYLEMİ YASAKLANDI

Yayımlanan genelgede camiler ve diğer dini kurumlarda öncelikli olarak "ılımlı ve birleştirici" bir dil kullanılmasının zorunlu olduğu kesin bir dille vurguladı.

Bu kapsamda, fitneye, mezhep ayrımcılığına veya etnik temelli bölücülüğe yol açabilecek her türlü nefret söylemi ve kışkırtıcı ifade yasaklandı. Dini hitabetin temel amacı, topluma sevgi, kardeşlik ve hoşgörü değerlerini aşılamak olarak belirlendi.

EŞİT VATANDAŞLIK VE TOPLUMSAL BARIŞIN ÖNEMİ

Genelgede, "Suriye toplumunu oluşturan tüm bireyler arasında adaletin sağlanmasının ve toplumsal barışın sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını belirtmektedir.Bu bağlamda, vatandaşların din ve mezhep kimliklerine bakılmaksızın eşit haklara sahip olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Ayrıca, din görevlilerinden, toplumda bir arada yaşama kültürünü (selm el-ehli) pekiştirecek eylemlerde bulunmaları talep edilmektedir" denildi.

YENİ SURİYE'NİN İNŞASI: KİMLİK VE ÇEŞİTLİLİK

Yayımlanan genelgede, özellikle "Yeni Suriye" vurgusuyla birlikte, ülkenin çok kültürlü yapısının ve zengin medeniyet mirasının korunmasına büyük önem verildiği belirtilerek "Bu yeni dönemin oluşturulması sürecinde, toplumun tüm kesimlerinin, farklılıklarının ve dinamizmlerinin bir araya getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, bütün sosyal bileşenlerin ortak bir çaba göstererek Suriye kimliğinin birleştirici gücünü ön plana çıkarması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

DENETİM VE UYGULAMA TALİMATI

Öte yandan, Suriye Diyanet Bakanlığı tarafından taşra teşkilatlarına ve ilgili müdürlüklere gönderilen bir talimatla, belirlenen ilkelerin titizlikle uygulanması istendi.

Bu genelgenin hayata geçirilmesi için gerekli tüm idari tedbirlerin alınacağı ve Suriye genelinde toplumsal barışı desteklemeyi hedefleyen bu yeni yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

