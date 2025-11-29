Silk Way Star (İpek Yolu Yıldızı) şarkı yarışmasında Azerbaycanlı jüri üyesi şarkıcı Samira Efendi sözleriyle tepki topladı. Ermeni şarkıcı Saro Gevorgyan'a "Azerbaycan'dan sana" diyerek en yüksek puanı verip sarılması Karabağ tartışmalarına yol açtı.

12 Asya ülkesi temsilcilerinin katıldığı ilk yarışma olan "Silk Way Star" müzik yarışması, Azerbaycan'da Karabağ tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Yarışmanın puanlama bölümünde söz alan Azerbaycanlı şarkıcı Samira Efendi, Ermeni yarışmacı Saro Gevorgyan'a “Ben istiyorum ki bütün dünyada barış olsun ve senin hakkına hiç giremem. Ona göre 12 puan Azerbaycan’dan sana” dedi.

Ardından jüri üyesinin yanına gelen Gevorgyan ile Efendi alkışlar eşliğinde sarıldı. Bu anlara dair video kısa sürede sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

"AZERBAYCAN ADINA NEDEN KONUŞUYOR"

Bu anlara dair video kısa sürede sosyal medyayı ikiye böldü.

Tepkilere gösteren kullanıcılar "Azerbaycan adına neden konuşuyorsun, yakın zamanda yaşananları ne çabuk unuttun", "Mesaj vereceğim diye annelerin yüreğini sızlatmaya ne hakkın var", "Devleti temsil etmeyen birinin onun adına böyle yorumlar yapması doğru mu?", "Sarılarak fazla ileri gitmedin mi?", "Barış mesajı vermek için Azerbaycanlı bir kadın olarak Ermeni bir erkeğe nasıl sarılırsın" şeklinde yorumlar yapıldı.

Şarkı yarışması Karabağ tartışmalarını ateşledi! Azerbaycanlı jüri Ermeni şarkıcıya söyledikleriyle gündem oldu

Diğer taraftan pek çok kullanıcı da "Devlet başkanlarımız barış yaptıysa biz ne diyebiliriz ki", "Savaşmanın kime faydası var", "Sonsuza kadar savaşmak mı lazım", "Azerbaycan galibiyetini gösterdi, artık düşmanlığı körüklemenin alemi ne" diyerek Samira Efendi'yi destekledi.

AYETİ KERİME PAYLAŞTI

Tepkiler üzerine Çin ve Ermenistan da dahil olmak üzere bütün ülkelere tam puan verdiğini söyleyen Samira Efendi "Bu her katılımcının çalışmasına ve yeteneğine duyduğum saygının bir ifadesidir. Benim için müzik siyasetin dışındadır ve her zaman insanları birleştirmenin bir aracı olarak kalacaktır." dedi.

Şarkı yarışması Karabağ tartışmalarını ateşledi! Azerbaycanlı jüri Ermeni şarkıcıya söyledikleriyle gündem oldu

Sosyal medya hesabında Maide Suresi 8. ayetinden mealen "Bir kavme olan nefretiniz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun, bu takvaya daha yakındır..." kısmını paylaştı.

Başka bir açıklamasında da görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Müzik benim için siyasetten daha büyük bir güç. Orada düşmanca davranacak bir siyasetçi olarak bulunmuyordum. Bana öyle geliyor ki zaman gelecek ve insanlar bu durumla yüzleşecek. İlk adımı attığım için beni linç ediyorlar. Efendi, barış umudunu "Eninde sonunda barış olacak, eninde sonunda [birbirimize] gidip geleceğiz"

SAMİRA EFENDİ KİMDİR?

Samira Azer qızı Efendiyeva, 17 Nisan 1991’de Bakü’de doğmuş Azerbaycanlı pop ve caz müzik sanatçısı. Sahne adıyla “Efendi” olarak bilinen şarkıcı, müzik kariyerine çocuk yaşlarda “Çocuk Filarmoni” ile başladı.

2009 yılında “Yeni Ulduz” adlı ses yarışmasıyla dikkat çekmiş, ardından 2014’te “Böyük Səhnə” yarışmasına katıldı. 2015-2016 yıllarında ise The Voice of Azerbaijan yarışmasında finale kadar yükselerek büyük beğeni topladı.

2017’de Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen "Silk Way Star" adlı yarışmada Azerbaycan’ı temsil ederek üçüncülük elde etti ve daha sonra buradan jüri yapıldı.

Şarkıcı şöhretini, 2021 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan’ı “Mata Hari” adlı parçasıyla temsil etmesiyle elde etti. Eurovision için aslında 2020 yılında seçilmişti ancak yarışma pandemi nedeniyle iptal edilince sahneye 2021 yılında çıktı.

2022 yılında “The Most Promising Azerbaijani Artist” ödülüne layık görüldü.

Editör:ALİ TÜFEKÇİ

Haberle İlgili Daha Fazlası