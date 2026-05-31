İran resmi medyası, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş nedeniyle ertelenen Ayetullah Ali Hamaney’in cenaze töreni için hazırlıkların yeniden başlatıldığını duyurdu. Törenin tarihi henüz netleşmezken, geniş katılımlı bir organizasyon planlanıyor.

İranlı yetkililer, ABD ve İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin hazırlıklarına başladı. İran devlet televizyonu, tören organizasyonu için özel bir merkez kurulduğunu ve ilgili kurumların koordinasyon halinde çalıştığını bildirdi.

BÜYÜK ÇAPLI BİR TÖREN İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Tahran İslam Propaganda Koordinasyon Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir tören için gerekli hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Haberde, otuz yılı aşkın süre İran İslam Cumhuriyeti’nin liderliğini yapan Hamaney’in 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail saldırılarının ilk dalgasında hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Saldırılarda yaralanan oğlu Mücteba Hameney’in ise göreve geldikten sonra kamuoyu önünde çok fazla görünmediği kaydedildi.

Nisan ayında Hamaney’i anmak amacıyla bir etkinlik düzenlenmiş, ancak savaş koşulları nedeniyle daha önce duyurulan resmi cenaze töreni gerçekleştirilememişti.

Yetkililer, cenaze törenine yurt içinden ve yurt dışından geniş katılım beklediklerini ifade etti. Nisan ayında yürürlüğe giren ateşkes büyük ölçüde korunurken, taraflar arasında çatışmayı kalıcı olarak sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmaya henüz ulaşılamadı.

