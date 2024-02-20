Savaştan kaçıp Ukrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu, İspanya'da öldürüldü

Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Ağustos 2023'te Ukrayna'ya sığınan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un İspanya'da öldürüldüğü açıklandı. Kuzminov'un ölümünün Rus muhalif Navalny'nin ölümü sonrası gelmesi dikkat çekti.

İspanya resmi haber ajansı EFE, jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 13 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Alicante'de bir sitede bulunan evin garajının ölünde silahlı saldırıya uğrayan ve olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Rus pilot Maksim Kuzminov olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Haberde, görgü tanıklarının, Kuzminov'ın vücuduna yarım düzine mermi boşaltan saldırganların daha sonra arabayla cesedin üzerinden geçerek kaçtıklarını söylediği aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten jandarmanın cesedin üzerinde, 33 yaşında bir Ukrayna vatandaşına ait kimlik bulduğu, daha sonra yapılan araştırmalarda ise öldürülen kişinin Rus pilot Kuzminov olduğunun ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Diğer yandan, Ukrayna'nın Kyiv Post gazetesi de Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezine dayandırdığı haberinde Kuzminov'un öldürüldüğünü bildirdi.

Haberde, Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi kaynaklarının, Kuzminov'un Ukrayna'da kalmak yerine İspanya'da yaşamayı tercih ettiğini öne sürdüğü bilgisi verildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ile savaşın başlamasından önce askerliği bırakmaya çalıştığı ve sonrasında da savaşa gitmek istemediği söylenen Rus pilot Kuzminov, 9 Ağustos 2023'te kullandığı Mi-8 tipi helikopter ile Rusya sınırına yakın Ukrayna'nın doğusundaki bir asker üsse iniş yapmıştı.

Ukrayna Askeri İstihbarat Merkezi ile anlaşarak Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun görüntüleri o dönemde paylaşılmıştı.

Kuzminov, görüntülerde savaş suçlusu olmayı reddettiği için Ukrayna'ya kaçtığını söyleyerek, diğer Rus pilotlara da kendisinin izinden gitmeleri çağrısını yapmıştı.

NAVALNY'NİN ÖLÜMÜ PUTİN'E MUHALİFLERİN ÖLÜMÜNÜ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Navalny'nin ölümü sonrası Putin'e muhalif olan insanların esrarengiz ölümleri yeniden gündem olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Putin'e karşı isyana girişen Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu özet jet düşmüştü. Özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Öte yandan zamanında devlet sırlarını İngiliz istihbaratına aktardığı öne sürülen Sergei Skripal ve kızı Yulia, Mart 2018'de İngiltere'de bir bankta baygın halde bulunmuştu. Noviçok ile zehirlendikleri açıklanan ikili, ölümün kıyısından dönmüştü.

Rusya'da Putin karşıtı yayınlar yapan Anna Politkovskaya ise 7 Ekim 2006'da Moskova'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Eski KGB ajanı ve Putin muhalifi Aleksender Litvinenko da 2006 yılında Londra'da güçlü bir radyoaktif izotop olan polonyum-210 karıştırılmış yeşil çay içtikten sonra hayatını kaybetmişti.