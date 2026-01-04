2026'da dünyada kaos derinleşirken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan dikkat çeken uyarı geldi. Güçlünün zayıfı ezdiği, hukukun yok sayıldığı yeni dünya düzenine işaret eden Bayraktar, yaşananların Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi’nin neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uluslararası sistemde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, adaletsizlik ve hukuksuzluğun küresel ölçekte “yeni normal” haline geldiğini söyledi. Yaşananların, Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi’nin neden vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu paylaştı.

"GÜÇLÜ OLAN ZAYIFI EZİYOR, KİMSE GÜVENDE DEĞİL"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni dünya düzenine dair sert bir tablo çizdi. Güçlü olanın zayıfı ezdiği bir ortamda kimsenin kendini güvende hissedemeyeceğini ifade etti. Küresel sistemde adaletin ve hukukun istisna olmaktan çıktığını söyledi.

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan çatışmalara ve operasyonlara dikkati çeken Bayraktar, füzelerle vurulan şehirlerden liderlerin operasyonla kaçırılmasına kadar pek çok olayın temel bir sonucu olduğunu belirtti.

Selçuk Bayraktar’dan Venezuela çıkışı: Yeni dünya düzeni hukuksuzluk üzerine kurulu

VENEZUELA MESAJI: OPERASYONLARLA ŞEKİLLENEN DÜNYA

Bayraktar’ın değerlendirmeleri, Venezuela’da yaşanan son gelişmelerle birlikte okundu. Liderlerin operasyonlarla hedef alındığı, ülkelerin iradesinin dış müdahalelerle şekillendirildiği bir tabloya işaret eden Bayraktar, bu düzenin tüm ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

"AYAKTA KALMANIN ŞARTI KENDİ GÜCÜNÜ İNŞA ETMEK"

Selçuk Bayraktar, böyle bir dünyada ayakta kalmanın tek yolunun kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmek olduğunu söyledi. Bu yıkıcı kaostan korunmanın yolunun milli birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade etti.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bayraktar, Türkiye’nin evlatlarının geleceğinin ancak güçlü bir duruşla korunabileceğini söyledi. Güçlü Türkiye’nin yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına dayanan kararlı bir hamleyle mümkün olduğunu dile getirdi. Bu yaklaşımın sadece Türkiye için değil, dost ve kardeş coğrafyalar için de hayati olduğunu kaydetti.

Selçuk Bayraktar, milyonlarca gençle birlikte hayatlarını adadıkları Milli Teknoloji Hamlesi’nin yaşanan tüm bu gelişmeler karşısında vazgeçilmez olduğunu söyledi. Küresel krizler, Venezuela’dan Gazze’ye, Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan tablo içinde Türkiye’nin yolunun bu hamleden geçtiği mesajını verdi:

"Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir. Bu yıkıcı kaostan korunmanın yolu, milli birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır. Türkiye olarak evlatlarımızın geleceğini, bu adaletsiz yeni dünya düzeninde ancak güçlü bir duruşla koruyabiliriz. Güçlü Türkiye, yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir hamleyle mümkündür. Tüm bu yaşananlar yeniden göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir."

