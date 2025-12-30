Kemik iliği, vücutta sürekli olarak kan ve bağışıklık hücreleri üreten hayati bir merkez... Ancak araştırmacılar, burada sessizce ilerleyen ve gelecekte lösemiye neden olan tehlikeli değişimi keşfetti. Uzmanlar, kan kök hücrelerinin bulunduğu kemik iliğinde yaşanan kaymanın, lösemi ortaya çıkmadan yıllar önce tespit edebileceğini açıkladı.

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı (EMBL) ve Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, kronik iltihaplanmanın, lösemi gelişmeden yıllar önce kemik iliğini gizlice yeniden şekillendirdiğini keşfetti.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma, lösemi hastalarından alınan örneklerle iltihaplanmanın, kök hücreleri destekleyen sağlıklı hücrelerin yerini alarak hastalığın ilerlemesini nasıl hızlandırdığını ortaya koydu. Bu bulgular, kök hücreleri tek başına hedef almak yerine iltihaplanmayı ve kemik iliğini tedavi etmeye odaklanan yeni tedaviler için umut verici bir yol açıyor.

Sessiz tehlike! İlikteki gizli değişim lösemiyi yıllar önceden haber veriyor!

KAN ÜRETİMİNİ ENGELLİYOR VE İLİKTEKİ DAMAR YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmacılar, lösemi ilerledikçe, normalde kan kök hücrelerini destekleyen kilit hücrelerin kademeli olarak kaybolduğunu gözlemledi. Bu sağlıklı hücrelerin yerini, giderek baskın hale gelen ve kronik iltihaplanmayı artıran "iltihaplı destek hücreleri" alıyor. Bu döngü, normal kan üretimini engelliyor ve ilikteki damar yapısını dahi değiştiriyor.

Çalışmanın yazarlarından Judith Zaugg, "Hastalık klinik olarak belirginleşmeden çok önce, lösemili bireylerin kemik iliğinde bu kadar belirgin bir değişim gözlemlemek bizi çok şaşırttı" yorumunu yaptı.

MUTASYONA UĞRAMIŞ KÖK HÜCRELER DEĞİL, İLTİHAP TETİKLEYİCİ

Çalışmanın belki de en şaşırtıcı bulgusu, iltihaplanmanın doğrudan mutasyona uğramış kök hücrelerden başlamamış olduğunu keşfetmek oldu. Araştırma, kemik iliğindeki kaymanın löseminin ilerlemesinde mutasyondan daha merkezi bir rol oynadığını gösterdi.

TEDAVİDE YENİ HEDEF: KEMİK İLİĞİNİN YAPISINA ODAKLANMAK

Bununla birlikte çalışma, iltihaplanmayı kan hastalığının en erken aşamalarının merkezine yerleştiriyor ve kemik iliği "mikroçevresi"nin umut verici bir tedavi hedefi olarak işaret ediyor. Araştırma, bilim adamlarının odak noktasını yalnızca mutasyona uğramış kök hücrelerden, onları destekleyen hücresel ortama kaydırarak, hastalık ilerlemesini yavaşlatmak ve önlemeyi amaçlıyor.

Araştırmacılar, iltihabı azaltan tedavilerin, yaşlı lösemi hastalarında kemik iliği fonksiyonunu korumaya yardımcı olabileceğini de vurguladı. Çalışmanın yazarlarından Borhane Guezguez, "Bulgularımız, kemik iliğindeki değişimlerin, löseminin en erken aşamalarını aktif olarak şekillendirdiğini ortaya koyuyor" dedi ve bu bilginin lösemi gelişmeden önce hastalığı durduracak önleyici tedaviler için bir temel sağladığını ekledi.

