Seul'da çöp yağmuru! Kuzey Kore 420 balon daha gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin dün geceden bugün sabah saatlerine kadar çöp taşıyan en az 420 balonu ülke sınırlarından içeri gönderdiğini duyurdu. Açıklamada, balonlardan 20'sinin başkent Seul'a ve yakınlarına düştüğü belirtildi.

Kore Yarımadasında yıllardır füze denemeleri ile süregelen gerginlik bugünlerde 'çöp balonları' ile sürüyor. Kuzey Kore ve Güney Kore'nin karşılıklı askeri tatbikatları devam ederken, Pyongyang bölgede tansiyonu daha da yükseltecek hamleyi yaptı.

20'Sİ BAŞKENT VE ÇEVRESİNE DÜŞTÜ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS), Kuzey Kore'nin dün geceden bu sabaha kadar çöp taşıyan en az 420 balonu ülkenin sınır bölgelerine gönderdiği açıkladı. Kağıt ve plastik şişe gibi atıklar taşıyan balonların 20’sinin başkent Seul ve Gyeonggi eyaletine indiği, yapılan incelemelerde ise tehlikeli maddeye rastlanmadığı aktarıldı.

HALKA 'DİKKATLİ OLUN' ÇAĞRISI

Pyongyang’ın atık taşıyan balonları göndermeyi bugün de sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore sabah 09.00 itibarıyla yeniden balon göndermeye başladığı için halkı görülebilecek şüpheli nesnelere karşı dikkatli olmaya ve atık taşıyan balon görmeleri halinde güvenlik birimlerine haber vermeye çağırıyoruz" denildi.

BALONLAR DÜN TESPİT EDİLMİŞTİ

JCS dün gece yaptığı açıklamada Kuzey Kore'den çöp taşıdığı düşünülen balonların havalandığını belirtilmiş ancak balonların ne taşıdığını ve sayısına dair kesin bilgi paylaşmamıştı.

KUZEY KORE BİNLERCE BALON GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan binlerce balonu 28 Mayıs'ta Güney Kore’nin sınır bölgelerine yollamaya başlamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı balonlarla gönderilen atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığını açıklamıştı.

Bunun ardından iki ülkenin karşılıklı balon hamleleri devam ediyor. Güney Kore, geçtiğimiz aylarda sınıra dev hoparlörler kurarak Kuzey Kore’ye doğru propaganda yayını yapmaya başlamıştı.