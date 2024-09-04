'Çöp balonu' gerilimi sürüyor! Güney Kore'den yeni açıklama

'BALONLARA DOKUNMAYIN' UYARISI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey'den 'çöp taşıdığı düşünülen balonlar' gönderildiği belirtildi. Sayısı tam olarak bilinmeyen balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilirken, vatandaşlara balonlara dokunulmaması ve yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

İLK HAMLE SIĞINMACILARDAN GELMİŞTİ

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e göndermişti. Kuzey cephesi ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye yollamıştı.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.