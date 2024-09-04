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'Çöp balonu' gerilimi sürüyor! Güney Kore'den yeni açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Kore, Güney Kore'nin başkenti Seul'un çevre eyaletlerine içerisinde çöp olduğu düşünülen balonları yeniden gönderdi.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim, son aylarda 'balon savaşları' ile devam ediyor. İki ülke karşılıklı hamlelerde bulunmaya devam ederken, son açıklama Seul cephesinden geldi.

'BALONLARA DOKUNMAYIN' UYARISI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey'den 'çöp taşıdığı düşünülen balonlar' gönderildiği belirtildi. Sayısı tam olarak bilinmeyen balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilirken, vatandaşlara balonlara dokunulmaması ve yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

İLK HAMLE SIĞINMACILARDAN GELMİŞTİ

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e göndermişti. Kuzey cephesi ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye yollamıştı.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" olarak nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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