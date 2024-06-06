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Seul'den Pyongyang'a misilleme! K-pop şarkıları yüklü olan USB bellekleri balonlarla gönderdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Kore'nin gönderdiği çöp dolu balonlara misilleme yapan Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı bir grup, Kuzey Kore’ye propaganda broşürü, dolar banknotları ve içinde K-pop şarkıları yüklü olan USB bellekler taşıyan balonlar gönderdi.

Kore Yarımadası'nda son günlerde 'roket denemeleri' dışında 'balon' gerilimi yaşanıyor. Pyongyang yönetiminin Güney Kore'ye gönderdiği çöp ve dışkı dolu balonlar, iki ülke arasında gerilimin yeniden tırmanmasına neden oldu.

Son olarak Kuzey Kore'yi 'sert tedbirler alınacağı' konusunda uyaran Güney Kore hükümeti, 2018 yılında imzalanan askeri gerilimleri azaltmaya yönelik anlaşmayı tamamen askıya aldığını açıklamıştı. Çöp taşıyan balonların gönderimini durduran Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla propaganda broşürleri göndermeyi sürdürmesi halinde misliyle karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

GÜNEY KORE 10 BALON DAHA GÖNDERDİ

Güney Koreli aktivistlerden Pyongyang yönetimini kızdıracak bir hamle daha geldi. Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) adlı bir grup, misilleme olarak Kuzey Kore’ye propaganda malzemeleri taşıyan 10 balon gönderildiğini açıkladı.

FFKN Başkanı Park Sang-hak, bugün sabaha karşı Seul'ün kuzeyindeki Pocheon şehrinden uçurulan balonların 200 bin propaganda broşürü, dolar banknotları ve içinde K-pop şarkıları yüklü olan USB bellekler taşıdığını söyledi.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ise bağımsızlık savaşında hayatını kaybedenlerin anıldığı 6 Haziran Anma Günü kapsamında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin ülkesine çöp taşıyan balonlar göndermesine sert tepki gösterdi.

"Kuzey Kore Sarı Deniz'deki topçu atışları ve füze denemelerinin ardından normal bir ülkenin utanç duyacağı alçakça eylemlerde bulundu" diyen Yoon "Hükümetimiz, Kuzey Kore'nin tehditlerine asla boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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