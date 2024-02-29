Şiddetli yağış 'OHAL'i getirdi, 11 bin kişi tahliye edildi

Brezilya'nın Acre eyaletinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen seller nedeniyle 11 bin kişi tahliye edildi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Amerika ülkelerinde şiddetli sağanaklar hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Bolivya'da binlerce kişinin etkilendiği sel felaketinin ardından Brezilya'da da şiddetli yağışlar gündelik hayatı zorlaştırıyor.

Acre eyaletindeki şiddetli yağışların yol açtığı sellere değinen Devlet Sivil Savunma Koordinatörü Carlos Batista, eyalete bağlı bazı kasabalarda 'olağanüstü hal' ilan edildiğini ve Acre Nehri'nin taşma ihtimaline karşı 11 bin kişi için tahliye emri verildiğini belirtti.

17 KENTTE ETKİLİ OLDU

Batista, şiddetli yağış ve sellerin toplam 17 kentte etkili olduğunu, sivil savunma ekiplerinin de bu bölgelerde arama kurtarma çalışması yürüttüğünü açıkladı.

Acre Valisi Gladson Cameli ise merkezi hükümetten destek talebinde bulundukları bilgisini paylaştı. Cameli, "Yardıma hazır olduğunu duyuran merkezi hükümete teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarıyla görüştüm, acil ihtiyaçları tespit etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Acre eyaletinde geçen yıl da şiddetli yağışlar etkili olmuş, can ve mal kayıpları yaşanmıştı.