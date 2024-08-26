Şii İran'a ilk Sünni Cumhurbaşkanı yardımcısı atandı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Ağustos 2024 21:59 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 22:12 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Sünni bir politikacı olan Abdülkerim Hüseyinzade'yi kırsal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı. Atama kararıyla, çoğunluğu Şii olan bir ülkede ilk kez Sünni bir temsilci üst düzey bir makama atanmış oldu.