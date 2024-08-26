Şii İran'a ilk Sünni Cumhurbaşkanı yardımcısı atandı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Sünni bir politikacı olan Abdülkerim Hüseyinzade'yi kırsal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı. Atama kararıyla, çoğunluğu Şii olan bir ülkede ilk kez Sünni bir temsilci üst düzey bir makama atanmış oldu.
İran devlet medyasının bildirdiğine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan bugün, Sünni bir politikacı olan Abdülkerim Hüseyinzade'yi kırsal kalkınmadan sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı.
Cumhurbaşkanlığı web sitesinde, "Cumhurbaşkanı, kararname ile Abdülkerim Hüseyinzade, değerli deneyimi nedeniyle ülkenin kırsal kalkınma ve dezavantajlı bölgelerinden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine atadı" denildi.
Sünni Müslümanlar, İran nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. 1979 İslam Devrimi'nden bu yana, Sünniler nadiren iktidarda kilit pozisyonlarda bulundu. Bu nedenle Pezeşkiyan'ın Hüseyinzade'yi atamasını daha da önemli kılıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi