Silahların tesliminde ilk aşama başladı! Filistin mülteci kamplarında yoğun güvenlik önlemleri alındı

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarındaki silahların tesliminde ilk aşama başladı. Lübnan ordusuna ait askeri araçlar Burç el-Beracine Mülteci Kampı'na girerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi Başkanı Büyükelçi Ramiz Dımaşkiyye, Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik ilk aşamanın bugün başlatıldığını açıkladı.

Dımaşkiyye yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da yer alan Filistin kamplarındaki silahların teslimine yönelik sürece dair detaylara yer verdi.

Silahların teslim edilmesi sürecine ilişkin ilk aşamanın bugün başkent Beyrut’taki Burc el-Beracine Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dımaşkiyye, işlemin, devletin silahları kendi tekelinde toplama kararının uygulanması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Dımaşkiyye, önümüzdeki haftalarda Burc el-Beracine ve diğer kamplarda yeni silah gruplarının teslim alınmasıyla sürecin devam edeceğini kaydetti.

'LÜBNAN'DA TEK OTORİTE' VURGUSU

Söz konusu silahların teslimi sürecinin geçmişiyle ilgili bilgi veren Dımaşkiyye, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 21 Mayıs 2025'te yapılan zirvede, Lübnan'ın tüm toprakları üzerindeki egemenliğinin hakim kılınması, devlet otoritesinin sağlanması ve silahların devlet tekeline alınması ilkesinin uygulanmasını teyit eden kararların hayata geçirilmesi kapsamında gerçekleştiğine dikkati çekti.

Dımaşkiyye ayrıca, bu adımın 23 Mayıs 2025’te Başbakan Nevvaf Selam başkanlığında yapılan Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi ortak toplantısında alınan kararların uygulanması kapsamında atıldığını belirtti.

LÜBNAN ORDUSU KAMPA KONUŞLANDI

Lübnan ordusuna ait askeri araçlar, Filistinlilerin silah teslim süreci başlarken Burç el-Beracine Mülteci Kampı'na girerek geniş güvenlik önlemleri aldı. Lübnan ordusu askerleri kampın içinde konuşlandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 21 Mayıs'ta gerçekleştirdikleri toplantıda Lübnan’ın egemenliğini ve silahın sadece devlette olması konusunu ele almıştı.

Avn, Filistin mülteci kamplarındaki silahlanma konusunu incelemek üzere ortak komitelerin kurulduğunu ve bu komitelerin haziran ayı itibarıyla çalışmalarına başlayacağını açıklamıştı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer bölgelerde bulunan 12 kampta toplamda 200 binin üzerinde Filistinli, 1948'den beri mülteci olarak hayat mücadelesi veriyor.

Lübnan ile Filistinli gruplar arasında 1969'da yapılan Kahire Anlaşması'na göre, kampların iç güvenliği Filistinli gruplarca sağlanırken, giriş ve çıkışlar ise Lübnan ordusunun denetiminde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

