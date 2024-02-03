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    • Şili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Şili, Orman Yangını, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Güney Amerika ülkesi Şili orman yangınları ile mücadele ediliyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler yerleşim yerlerine sıçradı, 10 kişi hayatını kaybetti. Tahliye işlemlerinin devam ettiği ülkede OHAL ilan edildi.

    Şili, orman yangınlarının pençesinde. Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

    Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonucu şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

    Şili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldü

    OHAL İLAN EDİLDİ

    Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik" ifadesini kullandı.

    RÜZGARLA BİRLİKTE HIZLA YAYILIYOR

    Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı. Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

    Şili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldü

    Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

    Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 13 kişi yaşamını yitirmişti.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ŞiliOrman Yangını
    Haberler > Dünya > Şili'de OHAL! Alevler evlere sıçradı, 10 kişi öldü
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