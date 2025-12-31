Rusya’nın başkenti Moskova’da şirketinin düzenlediği yılbaşı eğlencesine katılan adam hayatının kabusunu yaşadı.38 yaşındaki Sergey adlı çalışan, ünlü bir şef tarafından hazırlanan sıvı nitrojenli bir içeceği içtikten hemen sonra midesi parçalandı. Kimliği açıklanmayan şefin Sergey'i kokteyli derhal tüketmesi yönünde teşvik ettiği öne sürüldü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir şirket yemeğinde sıvı nitrojenli kokteyl içen bir adam, midesi parçalandığı için apar topar ameliyata alındı.

Moskova’daki “Igra Stolov” (Masaların Oyunu) adlı restoranda düzenlenen kurumsal bir yılbaşı partisinde servis edilen içecek, iddialara göre 38 yaşındaki Sergey’in midesini '"tamamen yırttı'". Görgü tanıkları, misafirlerin kokteylin riskleri hakkında önceden uyarılmadığını öne sürerken, kimliği belirlenemeyen 'ünlü şefin' ise kurbanı içeceği hemen tüketmesi için teşvik ettiği iddia edildi.

ŞEFİN ŞOVU FELAKETE DÖNÜŞTÜ

Olay, davetlilere ünlü bir şef tarafından ' eğlence sunulduğu sırada meydana geldi. Sıvı nitrojen, profesyonel mutfaklarda malzemeleri anında dondurmak için yaygın olarak kullanılsa da, uzmanlar bu maddenin tamamen buharlaşmadan yutulması durumunda aşırı tehlikeli olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Rus medyasında yer alan haberlere göre, şef parıltılı içecekletii sıvı nitrojen kullanarak hazırlarken, konuklar yaklaşan felaketten habersiz bir şekilde gülüp şakalaşıyordu. Kısa bir süre sonra, 38 yaşındaki konuk Sergey, midesini tutarak büyük bir acı içinde kıvranmaya başladı ve ardından yere yığıldı.

MİDE HACMİ YÜZLERCE KAT ARTTI

Hastaneye kaldırılan Sergey’i muayene eden doktorlar, sıvı nitrojenin vücudunun içinde hızla gaza dönüşerek ani bir genleşmeye neden olduğunu ve bunun da midesini parçaladığını belirledi. Acil servise kaldırılan adam, midesi onarılmak üzere acilen ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından bilinci açık olduğu ve iyileşme sürecine girdiği bildirilen adamın durumu, yine de ciddi olarak nitelendirildi.

Uzmanlar, oda sıcaklığında hızla kaynayan sıvı nitrojenin, buharlaşmadan tüketilmesinin şiddetli iç yaralanmalara ve hatta ölüme yol açabileceğine dikkat çekti. Yutulduğunda, vücut içinde hızla gaza dönüşerek mide hacmi yüzlerce kat artıyor. Bu ani genleşme, şiddetli iç basınca neden olarak mide yırtılması, iç kanama ve organ hasarına yol açabiliyor. Maddenin aşırı soğukluğu ise iç dokuları dondurarak yaralanmayı daha da ağırlaştırıyor.

Sıvı nitrojenle hazırlanan içeceklerin, ancak tüm nitrojen tamamen buharlaştıktan sonra güvenli olduğu; az bir miktarın bile yutulmasının hayatı tehdit edebileceği belirtildi.

