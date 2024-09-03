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Sivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Gazze'de yine Filistinli sivillerin bulunduğu alanlara saldırılarını sürdürüyor! İşgalci güçleri bugün Cibaliya Kampı'ndaki bir üniversite binasını vurdu. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Tüm dünyanın ateşkes baskılarına rağmen İsrail, Gazze'de katliamı sürdürüyor. Havadan, denizden ve karadan sürdürdüğü acımasız saldırıları 10 ayı aşkındır devam eden işgalci güçleri Cibaliya'da sivillerin sığındığı üniversite binasını vurdu. İsrail aynı zamanda Deyr Belah kentine de saldırdı. Her iki saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 

Saldırıya ilişkin ilk görüntüler geldi.

İSRAİL SİVİLLERİN SIĞINDIĞI KAMPÜSÜ VURDU

İsrail'in Gazze kentinin kuzeybatısında yerlerinden edilmiş sivillerin barındığı bir fakülteyi vurdu. Cibaliya Kampı'nın kuzeyindeki Nama Üniversitesini hedef alması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

Sivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Nema Fakültesi’ni hedef aldı ve üniversiteyi yeniden bombalamakla tehdit etti.

Sivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

Yerel sağlık kaynakları, yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu fakülte binasının bombalanması sonucu çok sayıda sivilin öldüğü açıklandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

Sivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var - 3. Resim

DEYR BELAH'TA BİR EV BOMBALANDI

İşgalciler, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda el-Dukki ailesinin evi bombaların hedefi oldu.
Aksa Şehitleri Hastanesi'nin çevresinde bulunan eve düzenlenen saldırıda aralarında yaşlı ve bebeklerin bulunduğu çok sayıda Filistinli yaralandı.

Sivillerin sığındı üniversite bombalandı! Dehşet veren görüntüler, çok sayıda ölü ve yaralı var - 4. Resim

Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinliler hastaneye nakledildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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