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Skandal görüntüler! Arabasına dokundu diye otizmli çocuğa tokat attı

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Abd, Los Angeles, Otizmli, Haber

Dünya Haberleri

ABD'de sokakta yürüyen abla kardeş araç sürücünün saldırısına uğradı. Otizmli olan küçük çocuğun lüks aracına dokunmasına öfkelenen sürücü ablanın durumu anlatmasına rağmen  tokat attı. 

ABD'de meydana gelen ve tepki çeken olayda 10 yaşındaki Alfredo Morales Los Angeles'ın Pacoima semtindeki Laurel Canyon Bulvarı'nda ablasıyla birlikte yürüdüğü sırada korkunç bir olay yaşandı.

Mynet'in KTLA'dan derlediği habere göre,  kardeşler günlük yiyecek alışverişi için otobüs durağına giderken küçük Alfredo kavşakta kırmızı ışıkta duran lüks bir arabaya uzanıp dokundu. Bu meraklı dokunuş şoförü öfkelendirdi ve hemen aracından inerek abla kardeşe saldırdı.

Skandal görüntüler! Arabasına dokundu diye otizmli çocuğu darbetti - 1. Resim

"OTİZMLİ" DEMESİNE RAĞMEN DİNLEMEDİ

Adamın öfkeyle çocuğa yaklaşması üzerine abla araya girdi ve "Üzgünüm, o otizmli. Özel ihtiyaçları var" dedi. Ablanın barikat kurma girişimi işe yaramayınca şoför, çocuğun yüzüne tokat attı ve ardından arabasına doğru yürüdü.

Skandal görüntüler! Arabasına dokundu diye otizmli çocuğu darbetti - 2. Resim

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, tokat atıldıktan sonra kimliği belirsiz sürücünün araçtan inip ön amblemi incelediği, amblemi hareket ettirdiği ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
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