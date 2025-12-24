Londra’nın Notting Hill bölgesinde yer alan bir evin altındaki tek araçlık park yeri, 300 bin sterlin (yaklaşık 17 milyon 440 bin TL) fiyatla satışa çıkarıldı. Emlak uzmanları, milyonluk ilanı ‘nadir bulunan bir yatırım fırsatı’ olarak nitelendirirken, söz konusu ilan sosyal medyada gündem oldu.

Bu rakam, ülkenin bazı bölgelerinde yer alan müstakil evlerin ortalama fiyatından daha yüksek.

Sosyal medya bu ilanı konuşuyor! Tek araçlık garajın fiyatı dudak uçuklattı

Portobello Road'a birkaç dakika mesafede olduğu bildirilen park yeri, özel bir alanın içinde konumlanıyor. Garajın depo olarak da kullanılabileceğini söyleyen emlakçılar, alanın uzaktan kumandalı kepenk sistemiyle son derece güvenli olduğunu savunuyor.

'NADİR BİR FIRSAT'

Emlak uzmanları tarafından ‘nadir bulunan bir yatırım fırsatı’ olarak nitelendirilen söz konusu garajın 17 milyon TL’lik satış fiyatı ise gündem oldu.

Olayı tiye alan sosyal medya kullanıcıları, "Kulağa müthiş geliyor, oldukça uygun. Alıyorum." gibi yorumlarda bulundu.

