Soykırım bilançosu! İlk çocuk felci vakası görüldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam gerçekleştirerek 10 binlerce masum sivili katlettiği Gazze'de ilk çocuk felci vakası görüldü.

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İsrail saldırıları altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, 7 Ekim'den bu yana bombaların yanında bulaşıcı hastalıklarla da savaşıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki teyit edilen ilk çocuk felci vakasının Deir el-Balah kentinde aşı yapılmamış 10 aylık bir bebekte tespit edildiği belirtildi.

25 YIL SONRA ORTAYA ÇIKRI

Bakanlık, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze'de 25 yıldır görülmediğini açıkladığı hastalığın yeniden ortaya çıkmasından İsrail'in saldırılarını ve bunun sonucunda sağlık tesislerinin tahrip edilmesini sorumlu tuttu.

BM daha önce, hastalığın yerinden edilmiş insanlar arasında yayılma olasılığı nedeniyle çocuk felci aşılama kampanyası yürütmek için savaşa ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.