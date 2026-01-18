İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in “ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı” açıklamasının ardından Donald Trump’tan çarpıcı bir açıklama geldi. Hamaney’i ‘hasta adam’ olarak adlandıran Trump “İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" diyerek eleştirilerde bulundu.

ABD merkezli Politico haber sitesine İran’daki gelişmelerle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İran’ın dini lideri Ali Hamaney’i eleştiren Trump, "Hasta bir adam" ifadesini kullandı. Trump, İran için yeni bir lider sinyalini verdi.

Trump, Hamaney’in rejimin devamını halka korku salarak sağladığını iddia ederek "Ülkenin lideri olarak işlediği suç, ülkenin tamamen yıkılması ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanılmasıdır" dedi.

"Ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. İran, onun kötü liderliği nedeniyle dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri" diye konuşan Trump, Hamaney’i hedef aldı.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

Liderlik, ülkenin işleyişini çok düşük seviyede dahi olsa sürdürmek için, tıpkı benim ABD’yi yönettiğim gibi ülkesini düzgün bir şekilde yönetmeye odaklanmalı. Kontrolü sağlamak için binlerce insanı öldürmeye değil. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil.

Trump, İran’da yönetim değişikliğinin gerekli olduğunu vurgulayarak "İran’da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" mesajını verdi.

“ABD'NİN HEDEFİ İRAN'I YUTMAKTI”

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı "suçlu" olarak nitelendirerek ABD ve İsrail'i ülkesindeki şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlamıştı.

Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı. ABD başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD başkanının bizzat müdahil olması bakımından farklıydı" demişti.

