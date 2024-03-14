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Putin küplere binecek! NATO'dan üye ülkelere "Ukrayna" çağrısı: Acil

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Putin küplere binecek! NATO&#039;dan üye ülkelere &quot;Ukrayna&quot; çağrısı: Acil
Nato, Ukrayna, Rusya, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş 2 yılı aşkın süredir devam ederken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli bir açıklama geldi. Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyor. Müttefiklerin, Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak için gerekli kararları alması acil bir ihtiyaçtır. Tüm başkentlere mesajımdır." dedi.

Stoltenberg, NATO karargahında İttifak'ın 2023 faaliyet raporuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın cesaretinin değil mühimmatının azaldığını ifade eden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyor. Bunun savaş sahasına sonuçları her gün yansıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ACİL BİR İHTİYAÇTIR"

Stoltenberg, şöyle devam etti: "Bu nedenle müttefiklerin, Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak ve harekete geçmek için gerekli kararları alması acil bir ihtiyaçtır. Bu, benim tüm başkentlere mesajımdır."

Hem ABD hem Kanada hem de Avrupa'nın daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlayabilecek ekonomiye sahibiz. Bu, kararların alınması ve Ukrayna'ya desteğin önceliklendirilmesi konusu da siyasi irade meselesidir. Bu nedenle savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması yönünde kararlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

TÜRKİYE VURGUSU...

Ukrayna'nın en büyük zaferlerinden birinin Rusya'yı Karadeniz'de geri püskürtmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'la yakından çalışarak elde edildiğini söyledi. Stoltenberg, bu başarının Ukrayna ordusunun yeteneklerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin sağladığı gelişmiş silahlar sayesinde olduğunun altını çizdi.

"RUSYA'DAKİ SEÇİMLER ADİL OLMAYACAK"

Rusya'da 15-17 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili soru üzerine Stoltenberg, özgür ve adil seçimlerin ancak rekabet ortamında, bağımsız basının varlığında mümkün olacağını belirterek, "Rusya'daki seçimler özgür ve adil olmayacak." görüşünü paylaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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