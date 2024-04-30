Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması: "Hiçbir şey için geç değil"

Rusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil"

Rusya, Batı'yı sert tehdit etti "Anavatanımız satılık değil"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'ya verilen sözleri zamanında yerine getirmediğini ve Rusya'nın bu durumdan avantaj sağlayıp ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna'ya yeni silah ve mühimmatın akışının artacağını söyledi.

Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Sekreter, Ukrayna'ya "askeri destekte yaşanan ciddi gecikmelerin savaş alanında ciddi sonuçlar doğurduğunu" ifade etti.

"HENÜZ GEÇ DEĞİL"

NATO üyelerinin taahhüt edilen askeri desteği sağlayamamasının Ukrayna'yı aylardır silahsız bıraktığını belirten Stoltenberg, "Ancak Ukrayna'nın başarması için henüz çok geç değil. Daha fazla destek yolda." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, Ukrayna için Patriot füze sistemleri de dahil olmak üzere daha fazla silah ve mühimmat sağlanacağını duyurdu.

Savaştaki son durumu değerlendiren Stoltenberg, "Mühimmat eksikliği Rusların cephe hattı boyunca ilerlemesine olanak sağladı. Hava savunması eksikliği daha fazla Rus füzesinin hedefini vurmasına izin verdi." ifadelerini kullandı.

RUSYA DOĞU CEPHESİNDE İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ukrayna ordusu pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin doğu bölgesindeki üç köyden taktiksel olarak geri çekilmek zorunda kaldığını açıkladı. Rusya ise hafta başında bir köyü daha ele geçirdiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Rusya'nın son dönemde doğu bölgelerindeki ilerleyişini durdurmak ve füze saldırılarını engellemek için daha fazla mühimmat ve silaha ihtiyacı var.

Ukrayna ve Batılı müttefikleri, kritik öneme sahip yeni askeri yardımları tedarik etmek için zamana karşı bir yarış içinde.

Zelenski, Batı'dan yeni malzemelerin gelmeye başladığını ancak sürecin yavaş işlediğini ve hızlandırılması gerektiğini söyledi.