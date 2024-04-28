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Haberler > Dünya > Ukrayna'nın enerji tesisleri hedefte... Rus füzeleri, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor

Ukrayna'nın enerji tesisleri hedefte... Rus füzeleri, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ukrayna&#039;nın enerji tesisleri hedefte... Rus füzeleri, Ukrayna&#039;nın enerji altyapısını hedef alıyor

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, İvano-Frankivsk ve Lviv bölgelerindeki enerji tesislerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıya uğrayan tesislerde maddi hasar meydana geldi.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu gece Ukrayna’nın enerji altyapısına saldırdığını belirtti.

MADDİ HASAR MEVCUT

Özellikle Dnipropetrovsk, İvano-Frankivsk ve Lviv bölgelerinin enerji tesislerinin saldırıya uğradığını aktaran Galuşçenko, ekipmanlara hasar verildiği, bir enerji tesisi çalışanının yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın bu gece Ukrayna topraklarına füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Rus ordusunun saldırıda 9 Х-101/Х-555 tipi seyir füzesi, 9 Х-59/Х-69 model güdümlü füze, 2 S-300 seyir füzesi, 2 "İskender-M" seyir füzesi, 4 "Kinjal" hipersonik füzesi ve 8 "Kalibr" seyir füzesi olmak üzere toplam 34 füze kullandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 6 Х-101/Х-555 tipi füze, 8 Х-59/Х-69 model seyir füze, bir "İskender-M" füze ve 6 "Kalibr" füze olmak üzere toplam 21 Rus hava hedefinin imha edildiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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