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Sudan'da selden ölenlerin sayısı artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sudan&#039;da selden ölenlerin sayısı artıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Afrika ülkesi Sudan aşırı yağışlardan oluşan sel ile mücadele etmeye devam ediyor. arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısı 173'e ulaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki aşırı yağışlar ve ardından oluşan sellerin 170 binden fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

Açıklamada, sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 173'e ve yaralı sayısının 505'e ulaştığı, 18 bin 665 evin tamamen, 14 bin 947 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

KOLERA SALGINIYLA MÜCADELE DE DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca ülkedeki kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının 71'e yükseldiği ifade edildi.

Vaka sayısının 1696'ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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