Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye doğru bir kez daha yelken açtı. Filo, 15 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden hareket etti. Gazetemize açıklamalarda bulunan aktivist Hakan Kaya, filonun hazırlık süreci başta olmak üzere merak edilenleri cevapladı.

İşgal altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'in uyguladığı yasadışı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için kurulan Küresel Sumud Filosu, gücünü artırarak yeniden Gazze'ye doğru yola çıktı. Filo, 15 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden hareket etti. Hava koşulları nedeniyle daha önce 12 Nisan olarak duyurulan kalkış tarihi birkaç gün ertelenmişti.

"FARKLI ÜLKELERDEN YENİ KATILIMLAR BEKLENİYOR"

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’nda yer alan aktivist Hakan Kaya, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Kaya, yoğun bir hazırlık sürecinin ardından, farklı ülkelerden katılımcılarda filonun denize açıldığını ifade etti. Hazırlık sürecinin oldukça hareketli geçtiğini dile getiren Kaya, İspanya’da büyük ilgi gördüklerini ve hava şartları nedeniyle kısa bir gecikme yaşadıklarını belirtti. Filonun şu anda denize açıldığını ve ilk etapta İtalya’ya doğru ilerlediğini aktaran Kaya, farklı ülkelerden yeni katılımların da beklendiğini söyledi.

Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yelken açtı! Aktivist Kaya'dan dikkat çeken açıklama: Burada ayrıştırıcı bir dil yok

"ABLUKANIN AŞILMASI HEDEFLENİYOR"

Filoda ağırlıklı olarak Avrupa’dan katılımcıların bulunduğunu kaydeden Kaya, çok sayıda teknenin yer aldığını ve önceki organizasyonlara kıyasla katılımın önemli ölçüde arttığını vurguladı. Daha önceki filoda yaşanan zorluklara rağmen bu kez daha güçlü bir organizasyonla yola çıktıklarını belirten Kaya, ablukanın aşılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Filoda yardım çeşitliliği açısından neler olduğu sorusunu cevaplayan Kaya, filoda yalnızca yardım malzemelerinin değil, doktor, avukat ve psikologlardan oluşan ekiplerin de bulunduğunu, hatta çocuklar için eğitim materyalleri ve temel sağlık ekipmanlarının taşındığını ifade etti.

HANGİ ÜLKELER DESTEK VERİYOR?

Söz konusu yardımlar için Malezya başta olmak üzere birçok ülkeden destek geldiğini aktaran Kaya, “İtalya, İspanya, Güney Amerika'dan çok insanlar var. Avrupa ülkelerinden de çok insan var. Türkiye'mizden de var. Sağ olsun, milletimiz de çok duyarlı.” İfadelerinde bulundu.

Açıklamalarının devamında Avrupa’da Filistin meselesine yönelik duyarlılığın arttığını da dile getiren Kaya, son yıllarda kamuoyunun daha açık bir şekilde tepki verdiğini ve farklı kesimlerden insanların ortak bir insani amaç etrafında birleştiğini söyledi. Sumud Filosu’nun farklı dil ve dinlerden oluştuğunu vurgulayan Kaya, “Burada Müslüman ya da Hristiyan diye ayrıştırıcı bir dil yok.” İfadelerinde bulundu.

Sumud Filosu’nun farklı din, dil ve milletlerden insanların katılımıyla oluştuğunu vurgulayan Kaya, temel amaçlarının Gazze’deki insani duruma dikkat çekmek ve yardım ulaştırmak olduğunu ifade etti. Kaya, dünya kamuoyuna destek çağrısında bulunarak, bu girişimin insanlık adına ortak bir hareket olduğunu sözlerine ekledi.

