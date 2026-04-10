Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail müdahalesiyle ilgili 35 şüpheliye iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve ekibinin soykırım suçlarının hukuk önünde mutlaka karşılık bulacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Sumud filosuna yönelik İsrail saldırısına dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin kabul edildiğini duyurdu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gürlek, bu gelişmeyi Türk adaletinin uluslararası hukuk çerçevesindeki kararlılığının bir yansıması ve tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Paylaşımda, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gazze’ye insani yardım götüren Sumud filosuna yönelik İsrail'in barbarca saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle önemli bir yargılama süreci başlamıştır.

Görev yaptığım dönemde başlattığımız bu tarihi nitelikteki soruşturmanın yargılama aşamasına gelmesi, Türk adaletinin uluslararası hukuk temelinde ortaya koyduğu kararlı iradenin somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE SUÇUN AĞIRLIĞINI MAKAMININ ARKASINA SAKLAYAMAZ"

Türkiye’nin her alanda zulme karşı olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yalnızca diplomasi alanında değil, hukuk zemininde de zulme karşı duruşunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Hiç kimse, işlediği suçun ağırlığını makamının arkasına saklayamaz.

Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin; sivillere yönelik planlı ve sistematik saldırıları, insanlığa karşı suçlar, soykırım, işkence ve yağma gibi ağır fiilleri de hukuk önünde mutlaka karşılık bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ve insanlığın ortak vicdanını yaralayan her eylemin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tesisi için hukuk içinde, kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası