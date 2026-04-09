Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta ateşkese rağmen İsrail’in düzenlediği hava saldırısı sonrası şiddetli patlama meydana geldi.

İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen, Lübnan’da saldırılar sürüyor. Beyrut’un güneyinde düzenlenen son hava saldırısının ardından bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.

Bölgedeki gelişmeleri aktaran muhabirlere göre, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiye bölgesini hedef aldı. Saldırının ardından güçlü bir patlama sesi duyulurken, vurulan noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

EŞ ZAMANLI SALDIRILAR

İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının 2 Mart’tan bu yana aralıksız sürdüğü belirtilirken, önceki gün gerçekleştirilen saldırıların şiddeti dikkat çekti. İsrail, Beyrut’un yanı sıra ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenledi.

Aynı gün akşam saatlerinde ise Beyrut’un Tel Hayyat bölgesi yeniden hedef alındı. Bu saldırılar, İsrail’in son dönemde Lübnan’a gerçekleştirdiği en yoğun operasyonlar olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, son saldırı dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 92’si Beyrut’ta olmak üzere toplamda 254’e yükseldiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası