Devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi, geçtiğimiz günlerde İran'daki protestoculara mücadeleye devam etme çağrısı yapmıştı. Pehlevi son açıklamasında ise İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İran’da 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine bir hal alan protesto gösterileri devam ederken, Devrik İran İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi göstericilere eylemlere sürdürme çağrısını tekrarladı.

Sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayınlayan Pehlevi, İran rejiminin her şeyin normal olduğunu göstermeye çalıştığını ve yalan söylediğini savunarak, "Ali Hamaney ve cani rejimi tarihin çöplüğüne atılana ve suçlular cezalandırılana kadar İran'da hiçbir şey normal değildir" ifadelerini kullandı.

"SESLERİNİZİ YÜKSELTMENİZİ İSTİYORUM"

Tüm İranlıları hafta sonu boyunca protestolarını sürdürmeye davet eden Pehlevi şöyle devam etti:

"İran'ın dört bir yanındaki cesur yurttaşlarımdan ulusal sloganlarla öfkelerini haykırmalarını ve protesto seslerinizi yükseltmelerini istiyorum"

Pehlevi, bu sayede dünyanın İran’ın ulusal devrimine daha fazla destek vereceğini öne sürdü.

Rıza Pehlevi, geçtiğimiz günlerde de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda halka 'mücadeleye devam' çağrısında bulunmuştu.

